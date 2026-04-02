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日圓大崩潰？瑞銀示警油價漲至「此價位」 年底恐觸及175

2026/04/02 12:50

瑞銀預警石油供應中斷，日圓年底恐觸及175。（彭博）瑞銀預警石油供應中斷，日圓年底恐觸及175。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓全線崩潰？瑞銀集團策略師表示，在上週日圓又貶破160，日本官員也加大了干預言論力度，然而瑞銀認為，一旦石油供應中斷，油價每桶漲至150美元，在長期動盪情境下，美元兌日圓匯率到年底可能及觸175。

《Investing》報導，包括賈利諾斯在內的策略師表示，如果油價上漲至每桶150美元左右，利用外匯干預試圖控制通膨，最終可能演變成在消耗外匯儲備的同時，反而為市場提供了一個拋售日圓的更高價位，卻未必能改變匯率的走勢。

瑞銀補充稱，遏制通膨的努力，可能轉而更多地依賴於能源補貼等財政措施。

在這種情境下，市場可能會得出結論，在全球停滯性通膨環境下，日本政策制定者並不打算阻止日圓走軟，而由此產生的貿易條件衝擊將推動美元兌日圓匯率顯著走高。

這一觀點提出之際，美元兌日圓匯率在上週五自2024年以來首次突破 160大關，引發了政策制定者日益強硬的警告。日本最高外匯事務官員三村淳（Atsushi Mimura）警示了採取“果斷行動”的風險，而日本央行行長植田和男重申匯率波動是政策考量的一個因素，另財務大臣片山皋月也示意已準備做出響應，凸顯出對日圓進一步走弱的高度警惕。

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