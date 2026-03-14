黃金超不妙！「這些」貴金屬也跌慘

週五（13日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（13日）黃金價格下跌，週線連續第二週收黑，主要受到美元升值打壓，且伊朗戰爭帶來的通膨疑慮，正在讓降息預期降溫。

黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司5052.15美元。

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4月交割的黃金期貨下跌1.3%，報每盎司5061.70美元。

《路透》報導，黃金本週下跌逾2%。獨立貴金屬交易員Tai Wong說：「儘管受資產配置因素驅動，市場對黃金的長期前景依然看漲，但自伊朗衝突爆發以來，隨著美元升至近4個月高點，金價正持續下探低點。」

德國商業銀行表示，市場對貨幣政策將趨於緊縮的預期，是金價被打壓的主要原因。

此外，數據顯示，美國1月消費者支出增幅略高於預期，加之核心通膨持續走強以及中東局勢緊張，進一步強化了經濟學家的觀點，聯準會（Fed）在相當長一段時間內不會恢復降息。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌3.3%，報每盎司81美元。

現貨鉑金下跌4%，報每盎司2047.20美元。

現貨鈀金下跌2.5%，報每盎司1569美元。

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