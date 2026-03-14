台灣不斷網1》中東衝突敲響警鐘 數發部揭通訊韌性布局

美伊戰爭影響範圍擴大，戰火也從傳統軍事領域延伸至數位基礎設施。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國與以色列自2月底對伊朗發動空襲後，衝突持續擴大，戰火也逐漸從傳統軍事領域延伸至數位基礎設施。

近期多起攻擊事件顯示，資料中心與雲端服務已成為衝突中的新目標，例如亞馬遜雲端服務（AWS）在巴林與阿拉伯聯合大公國的資料中心遭無人機攻擊，造成電力與設備受損，也一度影響當地部分雲端服務運作，這也讓外界重新檢視，在戰爭情境下，資料中心、通訊網路等數位基礎設施同樣脆弱，更可能成為重要的戰略攻擊目標。

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在現代戰爭情境下，一旦網路與通訊系統受到攻擊或干擾，不僅可能影響單一地區運作，也可能衝擊全球數位服務。對台灣而言，在地緣政治風險與極端情境可能發生的背景下，如何強化數位韌性同樣是重要課題。

數位發展部指出，在強化數位韌性時，應從多個面向同步著手，包括防範實體設施脆弱性與分散風險、強化供應鏈安全評估，以及落實實體隔離與設備盤點等措施。

關鍵資料 多點儲存

首先，在實體設施方面，戰爭凸顯資料中心與機房的「不可逆受損性」。數發部指出，一旦資料中心、電力樞紐或機房遭到物理打擊，修復往往受限於物流中斷、零件短缺及施工環境危險等因素，恢復時間可能相當漫長。因此，關鍵數位資料不應集中於單一據點，而應採取多點儲存策略，並採用動態資料同步措施來分散風險，以避免單點失效造成整體服務中斷。

供應鏈安全 同樣重要

其次，強化供應鏈安全評估同樣重要。隨著戰火可能導致關鍵零組件斷供，甚至影響跨境數位服務，例如認證系統、金流平台等運作，政府與企業都應提前盤點可能受戰事影響的關鍵零組件，並預擬位於「非受災區」的替代供應來源。

規劃替代方案 降低網攻衝擊

此外，戰爭情境下也可能伴隨大規模網路攻擊，例如蠕蟲病毒或勒索軟體等。相關單位亦須確保供應鏈廠商的資安漏洞不會成為機關系統的入侵跳板，並預先規劃數位服務的替代方案，以降低網路攻擊外溢所帶來的風險。

水電基建 落實實體隔離

第三，落實實體隔離與設備盤點。數發部指出，水電、通訊等關鍵基礎設施若與網路直接相連，敵對勢力即可能透過遠端進行破壞或刺探，因此重要控制系統應避免直接連接網路，並針對現有監控攝影機（CCTV）進行盤點及資安健檢，防止成為敵對勢力的「數位眼睛」。

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