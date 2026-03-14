台灣不斷網2》海纜斷線怎麼辦？770個衛星節點保住通訊！

面對中國漁船頻繁的騷擾及破壞，政府持續透過多層備援架構強化通訊韌性。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國際區域衝突升溫，中國近年更屢次對台灣周邊海纜進行騷擾與破壞。面對可能出現的通訊中斷風險，一旦網路基礎設施受損，台灣如何維持基本通訊能力，成為各界關注的核心議題。

對此，數位發展部（簡稱數發部）表示，整體而言，台灣在全球數位韌性體系中仍具備一定優勢，但政府也持續透過多層備援架構強化通訊韌性，以確保在極端情境下網路服務仍能維持基本運作。

請繼續往下閱讀...

數發部指出，近年台灣持續強化海纜備援與替代通訊機制，其中包括建置衛星備援通訊節點。目前全台已規劃約770個衛星通訊節點，當海纜發生中斷或受損時，可透過衛星通訊維持政府指揮體系、救災醫療與關鍵民生服務的基本通訊需求，降低對單一海纜系統的依賴。

數發部指出，以現況而言，台灣的優勢在於通訊網路基礎建設普及率高，行動與固定通訊服務覆蓋完整，重要通訊設施也多已列為國家關鍵基礎設施。為確保其安全，《電信管理法》第42條亦明定，在緊急情況下，地方政府與警察機關應依設置者請求，協助防止或排除可能影響通訊設施運作的情形。

備援再備援 強化通訊網路

為因應極端氣候及地緣政治挑戰，政府近年也將「通訊韌性」列為推動重點，並透過「備援再備援」的方式強化整體通訊網路。

從整體架構來看，台灣正從「陸、海、空」三面向建構多層通訊備援體系。海上部分，政府持續透過輔導電信業者強化海底電纜的監測與備援能力，以降低海纜中斷機率及其對整體通訊造成的影響。

陸地部分，透過補助業者建置高抗災基地台、衛星行動車等設備，提升通訊網路在災害情境下的持續運作能力；空中部分，則導入多元軌道衛星通訊系統，確保在極端情境下仍能維持基本通訊能力。

其中，在衛星備援方面，數發部表示，政府已於113年底採用SES中軌衛星與OneWeb低軌衛星，在台灣本島及離島布建770個非同步衛星應變網路。自114年起，政府持續維運相關關鍵站點，以確保在緊急狀況下，政府指揮體系仍能維持基本且安全的通訊能量。

目前SES與OneWeb衛星通訊服務已在台灣正式商業運轉，並上架政府採購網共同供應契約，提供有需求的機關更便捷、快速的採購與運用方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法