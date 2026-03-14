台灣不斷網3》通訊、資安到資料備援全面布局 3大策略打造數位韌性

數發部提出「網路不中斷、系統不被駭、資料不遺失」三大數位韌性目標。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕若遇到地震、戰爭或重大災害情境下，政府資訊系統若遭到實體破壞，關鍵資料與公共服務如何持續運作，成為數位韌性的重要課題。

數位發展部提出「網路不中斷、系統不被駭、資料不遺失」三大數位韌性目標，並從通訊網路、資安防護與資料備援三個面向推動相關政策與技術建設，強化台灣整體數位基礎設施的抗災與應變能力。

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海陸空三層防線 確保災時通訊不中斷

在「網路不中斷」方面，政府以海、陸、空多層架構強化通訊韌性，並輔導電信業者建構多元備援通訊網路，在重大災害或緊急情況下，優先確保指揮體系、救災醫療體系與關鍵民生系統的通訊需求，其次才是一般民眾使用。

具體措施包括強化海纜基礎設施韌性，數發部補助電信業者新設海底電纜並提升海纜站抗災能力，並自114年起協助業者精進海纜預警系統，同時加速斷纜後的修復作業，以降低海纜受損對通訊造成的衝擊。

在行動通訊方面，政府也補助業者建置高抗災能力的基地台、衛星行動車與移動式發電設備，並持續推動偏遠地區網路建設，提升災害情境下的通訊覆蓋與應變能力。

此外，政府也持續建構多元衛星通訊網路，目前已維運196個非同步衛星關鍵站點，確保緊急指揮體系的通訊穩定，同時開放19組衛星頻率，並因應國際衛星產業發展，引入多元低軌衛星星系，例如Amazon LEO衛星服務，以提升整體通訊備援能力。

強化資安防護 降低關鍵系統遭攻擊風險

在「系統不被駭」方面，數發部資安署則負責整合公私部門資安能量，以降低關鍵基礎設施與政府機關核心系統在緊急情況下遭受網路攻擊的風險。

若發生重大資安事件，資安署將依據《資通安全管理法》及相關子法規定，督導相關機關進行損害控制與系統復原，同時確保事件跡證保存，並得調度各機關具資安專長的人員投入防護任務，確保關鍵系統能維持正常營運。

事件處理後，資安署也會透過蒐集威脅指標，分析攻擊樣態與趨勢，進一步強化關鍵基礎設施與民生系統的防護機制，以預防類似攻擊再次發生。

異地備份加上雲端備援 打造資料防護機制

在「資料不遺失」方面，政府則強化關鍵民生資訊系統的備援與備份機制。數發部指出，當發生大規模災害時，包括救災車輛調度、技術人員支援與出入境管理等重要系統，仍須維持穩定運作，以支援災害應變期間的人力與資源調度。

因此，在平時各部會的關鍵資訊系統除了依規定建立境內異地備份與備援機制外，也可透過公有雲進行加密備份保存。一旦國內機房因重大災害遭到破壞，政府仍可在最短時間內透過雲端完成資料還原與系統復原，確保關鍵民生服務不中斷。

在跨產業合作方面，數發部也持續與電信、雲端服務與科技業者合作，透過防護演練與資安稽核機制，督導通訊關鍵基礎設施落實防護計畫。

同時，數發部在115年度已編列相關預算，將透過社會發展計畫持續輔導電信業者，在偏遠地區建置具高抗災能力的通訊平台、優化行動基地台車，並擴充離島通訊路由與備援容量，進一步提升全國通訊網路的韌性。

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