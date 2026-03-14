「外資大逃殺」壓低台股 投信：對股市影響多為短期

針對外資本月大賣台股逾5500億元，投信機構表示，戰爭對股市影響多為短期。（圖為本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰火持續延燒，國際原油飆漲，台股獲利了結賣壓出籠！投信法人表示，3月以來，僅僅10個交易日時間，外資已經狂砍減碼5549.1億元，台股又被當成「提款機」；不過，就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在經歷「漲多技術性修正」以及「融資減肥」後，將反映企業基本面回到常軌上。

外資資金這波已經「殺紅眼」、頭也不回大賣，根據統計顯示，3月以來賣超金額已經超過5500億元，大盤指數周五收在收3萬3400點，失守月線關卡，周線跌199點，連二跌。

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進一步觀察，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業基本面、回到常軌上。

台新投信指出，後市大盤關注的變數包括：第一、美國聯邦法院對川普對等關稅宣判違憲後，川普後續政策與各國後續反應？第二、美國與以色列武力攻擊伊朗後，後續地緣政治局勢發展與影響？第三、美國與台灣企業財報以及法說會展望。

對此，沈建宏指出，就盤勢分析，因為加權指數與年線乖離已大，融資餘額在高檔水準，加上美國攻擊伊朗，地緣政治不確定性提高，預期台股短線將有獲利了結賣壓，以及指數修正壓力；不過，他強調，考量AI成長趨勢明確，台灣與美國的科技公司財報與法說樂觀期待，加上預期台股企業獲利在第二季至第三季，將有強勁表現。

因此，台股3月盤勢震盪機率雖高，但毋須過度擔憂，拉回仍應擇優布局，應留意新題材與輪漲，預期「個股表現」將優於大盤表現。

類股操作上，投信機構看好，AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈、記憶體、關鍵零組件、半導體上游材料、美國設廠受惠股、低軌道衛星、高股息殖利率族群、機器人與自動駕駛等。

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