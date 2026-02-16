半導體大廠退租、新案夾擊 沙崙綠能住宅面臨出租考驗

台糖沙崙智慧綠能循環住宅351戶曾由半導體龍頭全部承租。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕配合行政院沙崙綠能科學城計畫，台糖斥資超過12.8億元打造「沙崙智慧綠能循環住宅園區」，過去吸引半導體龍頭大廠承租，讓受訓外籍員工入住，但隨海外擴廠、工程師也陸續退租，加上周邊新建大樓完成，目前沙崙智慧綠能住宅未能滿租，好在科學城園區廠商進駐率提升，台糖認為會有潛在助益。

台糖配合循環經濟概念，興建的沙崙智慧綠能循環住宅園區，規劃住宅351戶及店鋪17間，已於2021年7月1日正式營運。沙崙智慧綠能循環住宅部分，提供套房、一房、二房及三房等多元房型，房間大小約7至38坪不等，月租行情落在1.1萬元到3.6萬元不等。

請繼續往下閱讀...

台糖沙崙智慧綠能循環住宅採「以租代售」的營運模式。（資料照）

過去因半導體大廠承租統包給赴南科訓練的工程師居住，呈現「滿租」，最高年租金收益6600萬元，但半導體大廠赴美國、日本、德國等海外設廠後，受訓工程師也結訓因此退租；台糖2年前對外公布租金打7到8折，盼吸引承租，且目前官網也都還有出租訊息，顯示並未滿租，出租率有待提升，據悉，目前出租率有超過五成。

專家分析，沙崙智慧綠能科學城的研發單位、企業、人力進駐仍在累積期，住宅供給速度比產業進駐速度還快，且離台南市中心、南科核心區通勤距離偏長，地點對多數上班族仍偏「不便利」。

專家也說明，近年周邊的新建大樓陸續完工，已蓋好的沙崙綠能住宅顯得較舊，且先前吸引租客的優惠折扣期結束，目前租金已回歸市場行情，價格誘因降低，循環住宅雖標榜綠建築、智慧能源等，但差不多的租金，但靠近在台南市區會有更多選擇、機能更完整，一般租客未必願意買單綠能、循環設計。

沙崙智慧綠能循環住宅在產業、人流、生活機能尚未到位前，住宅先行自然會冷，不過，台糖認為，科學城園區廠商進駐率提升，加上南科周邊房價行情因半導體大廠而飆漲，出租市場仍有剛性需求，也對沙崙綠能住宅帶來潛在助益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法