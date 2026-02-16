AI對記憶體需求暴增 正加劇晶片危機

愈來愈多科技產業領袖警告，晶片危機正在醞釀之中。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內，愈來愈多科技產業領袖警告，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺將重創利潤，打亂企業的計劃，並推高從筆記型電腦、智慧手機到汽車和資料中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

《彭博》報導，自2026年初以來，特斯拉、蘋果以及其他十幾家大型企業都表示，作為幾乎所有技術基礎組件的DRAM（動態隨機存取記憶體）短缺將限制產能。庫克警告，這將擠壓iPhone的利潤；美光科技（Micron Technology）稱這一瓶頸「前所未見」。

馬斯克也點出了問題的棘手之處，並宣佈，特斯拉將不得不自行建造一座記憶體工廠。馬斯克在1月底表示，現在有2個選擇，不是遇到晶片瓶頸，就是要建一座晶圓廠。

造成這種供應緊張的根本原因在於AI資料中心的建置，像Alphabet和OpenAI這樣的公司正在大量收購記憶體晶片，他們採購數百萬個搭載海量記憶體的輝達AI加速器，用於運行聊天機器人和其他應用程式，進而佔據了記憶體晶片愈來愈多的產能。這使得消費性電子產品製造商不得不爭奪來自三星電子（ Samsung Electronics）和美光等公司日益減少的晶片供應。

由於這一情況引發的價格飆升，似乎可以看到惡性通膨的影子。其中一款DRAM從12月到1月價格飆升了75％，並在整個假期期間加速了價格上漲。愈來愈多的零售商和中盤商每天都在調整價格，更有一些人形容即將到來的局面是「記憶體末日」（RAMmageddon）。

晶片設備供應商科林研發（Lam Research）執行長亞契（Tim Archer）本（2）月在南韓的一次會議上表示，現在正站在一個前所未有巨大變革的開端，從現在開始到2030年前，產業面臨的需求規模將超過以往任何時刻，事實上他將壓倒所有其他需求來源。

令人擔憂的是，在AI巨頭真正開始推進資料中心建設計劃之前，價格就已經飆升，供應也已告急。研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師亞洲半導體分析師李馬克（Mark Li）警告，記憶體晶片價格正在呈「拋物線式」上漲。雖然這將為三星、美光和SK海力士（SK Hynix）帶來豐厚的利潤，但未來幾個月，其他電子企業將付出慘痛的代價。

聯想集團（Lenovo）執行長楊元慶上週發表財報後接受訪問時表示，供需之間的這種結構性失衡，並非只是短期波動，這種供應緊張的局面至少會持續到年底。

這種混亂也正威脅整個產線的獲利能力，並影響企業的長期計劃。知情人士透露，索尼集團（Sony Group）正在考慮將下一代PlayStation遊戲機的發表時間延後到2028年甚至是2029年，這將嚴重打亂索尼的策略。其主要競爭對手任天堂（Nintendo）也正考慮在2026年調漲Switch 2的價格。任天堂在2025年發表新款Switch 2，導致記憶體需求狂飆，帶動了記憶體的銷售。

一家筆記型電腦製造商的經理表示，三星最近開始每季左右審查一次記憶體供應合約，而不是過去常見的一年一審。中媒報導也揭露，包括小米、OPPO在內的中國智慧手機製造商正在下調2026年的出貨目標，其中OPPO下調幅度高達20％。

思科（Cisco）上週公佈財測，獲利預期疲軟，並指出，記憶體短缺是造成該公司股價出現近4年來最大跌幅的原因之一。高通（Qualcomm）和安謀（Arm）也接連警告，未來可能還會出現更多負面影響。

現在的情況讓人回憶起近年來最大的供應鏈中斷事件之一，疫情期間汽車基礎、電源管理晶片的短缺，導致從福特（Ford）到福斯（Volkswagen）等汽車製造商陷入癱瘓，迫使智慧手機製造商以高價囤積晶片，並引發包括美國在內，各國大力吸引廠商建立本土晶片製造廠。

這一次，記憶體短缺則源自於產業向AI的轉型，Meta、Alphabet、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等公司正在斥巨資建設能夠訓練、託管AI演算法的資料中心，將支出從2024年的2170億美元（約新台幣6.85兆元），提高到去年的約3600億美元（約新台幣11.3兆元），預計到2026年將達到6500億美元（約新台幣20.5兆元）。

