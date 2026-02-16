春節拚打工賺紅包 先問雇主這些保障都有嗎？

春節打工也要投保，勞動部提醒雇主不得疏漏（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節連假已展開，不少學生族上班族仍拚打工賺紅包，勞動部提醒，只要僱用1名勞工（包含工讀生及部分工時人員），即為就業保險（就保）、勞工職業災害保險（災保）的強制投保單位，應在勞工到職當日申報參加就保及災保，並得自願參加勞工保險（勞保）。勞工若從事適用勞動基準法的工作，無論事業單位僱用員工多寡，雇主也應依法為勞工提繳勞工退休金（勞退）。

勞動部提醒打工族，即使只有工作一天且僅短短數小時，也要注意自身的投保權益。依規定，即使是短期或臨時性僱用的勞工，無論工作時間長短，雇主都應該在勞工到職當日，依規定申報參加就保及災保，並得自願參加勞保、及提繳勞工退休金（勞退），至離職當日申報退保及停繳退休金，以保障勞工權益並避免受罰。

請繼續往下閱讀...

不少雇主詢問，春節期間連假如何辦理加、退保及提、停繳退休金？勞動部表示，勞保局提供多元且彈性的申報方式，投保單位可透過e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw）提前預辦加、退保及提、停繳退休金，也可在勞工到、離職當日，或春節假期後的第1個上班日，申報加、退保，及提、停繳退休金。若非勞保局網路申報單位，也可在春節假期後第一個上班日，填寫加、退保（提、停繳）申報表，只要在表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保及提、停繳退休金」字樣，並檢附勞工到、離職證明文件寄送勞保局，同樣可受理。

勞動部呼籲雇主，切勿因勞工為工讀生、兼職或臨時人員，就以為可不必參加勞保、就保、災保及提繳勞退。雇主若未依規定申報，一旦勞工遭受意外，應由投保（提繳）單位負責賠償；勞工則可透過勞保局e化服務系統、郵政金融卡、勞動保障卡、電洽臨櫃等方式，查詢個人投保及提繳退休金資料，以掌握自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法