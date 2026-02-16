春節外送量暴增！上工前先保「職災險」 待專法將上路可向業者請款

春節外送訂單暴增，勞動部籲外送員務必投保災保（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕春節期間親友聚餐頻繁，外送平台訂單量顯著激增，然而在奔波接單的同時，外送員面臨的職災風險也隨之增加。勞動部對此特別發出提醒，外送員在上工前務必確認是否已投保「勞工職業災害保險（災保）」，以建構完整的工作安全防護網。

災保的投保管道有哪些？勞動部解釋，若外送員本身屬於職業工會會員，應由工會協助申報參加勞工保險及勞工職業災害保險；至於尚未加入工會的自營作業者，則可善用《勞工職業災害保險及保護法》第10條規定的「特別加保管道」。外送員只需透過勞保局官網、統一超商 ibon 機台，或勞保局公布的職業工會辦理，在繳費完成後即生保險效力，或可於指定日期生效。

值得注意的是，攸關外送員福利的《外送員權益保障及外送平臺管理法》，已於今年1月21日由總統正式公布，並預計於6個月後施行。專法明確規定，未來外送員可憑參加災保的繳費證明，向外送平台業者申請支付保險費用，業者依法不得拒絕。勞動部也藉此提醒外送員，在法規正式上路後，別忘了行使這項維護自身權益的法定權利。

最後，勞動部建議外送員在投入忙碌的春節配送前，先透過勞保局 e 化服務系統、郵政金融卡或勞動保障卡等多元方式查詢個人投保現況。除了呼籲勞工隨時掌握投保資訊，勞動部也要求外送平台業者應扮演主動角色，協助外送員辦理保險，共同守護春節期間的安全工作環境。

