張忠謀昔日「1句話」！魏哲家行動驗證 她讚根本是「行走的台灣大使」

台積電董事長暨總裁魏哲家。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家的身影，近幾年頻繁出現在國際政治舞台，科技專家許美華形容，他如今宛如「行走的台灣大使」；而台積電創辦人張忠謀曾指出「台積電，已成為兵家必爭之地」，魏哲家短時間內橫跨美、歐、亞三洲，集滿與美、日、德台等國家領袖同框畫面，似乎印證了張忠謀的這番話。

綜合媒體報導，近幾年各國競邀台積電前往設廠，包括美國、日本、德國等，且也提出相關補貼方案。2024年台積電運動會上，張忠謀致詞時，表示他5年前就在台積電這運動會中提到，因為台積電的成功，已使公司成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，5年來台積電已真正成為兵家必爭之地。

張忠謀說，在半導體上、尤其在最先進的半導體上「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」。他說，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是繼續求發展，他相信，台積電接受這樣的挑戰會成功，因為有最優秀的團隊、有最優秀的領導團隊。他深信台積電能屢屢創奇蹟，他還邀請台積電同仁與他一起喊「我愛台積，再創奇蹟」。

21世紀的大國之爭不再侷限於戰場或石油市場，而是在半導體的微觀電路中展開，而國內外媒體均指出，台灣生產了全球最大的尖端半導體，且台灣是台積電製造廠主要所在地，這使其成為一項戰略資產，也是一個爆發點。

根據《經濟學人》日前1篇文章，半導體分析師艾斯霍姆說，台積電有能力「引領未來兩年的AI革命」。

如今面對全球各國積極競爭、補貼誘因與地緣政治壓力，似乎印證張忠謀曾說「台積電，已成為兵家必爭之地」。魏哲家在本月5日與日本首相高市早苗會面後，短短幾年間，他已先後和美國總統拜登、川普、台灣總統賴清德、德國總理蕭茲以及日本首相高市早苗進行會面。

台灣駐匈牙利代表處在FB上發文指出，從東京到華盛頓，同一個名字反覆出現在關鍵會面中，那就是魏哲家。

台灣駐匈牙利代表處表示，自去年會晤美國總統川普，近日再於日本與首相高市早苗交流互動，其行程本身，已成為全球供應鏈與經濟安全議題的重要指標。在半導體牽動產業布局、經濟韌性與戰略合作的當下，台灣不只是科技製造者，更是各國無法忽視的關鍵節點。

許美華日前也指出，看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方～ 一次次的歷史時刻，感動（tears）。

