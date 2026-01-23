停車難、結帳慢！Costco大手筆改善會員體驗 全方位升級計畫曝光

Costco為改善會員體驗並提升營運效率，近年持續改善結帳與進場流程。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）為改善會員體驗，正進行多項重大投資，包含最佳化結帳流程、持續新建與遷移賣場等，希望藉此增加會員造訪賣場的頻率。

美媒《The Street》報導，許多較早期設立的Costco賣場，長期面臨停車空間不足的結構性問題，這些據點在興建之初，停車場規模未能預期會員數的長期成長，也缺乏增設加油站的空間，導致尖峰時段會員必須排隊等候停車，影響整體購物體驗，Costco為改善會員體驗並提升營運效率，近年持續改善結帳與進場流程。希望藉此縮短排隊時間、提高停車位周轉率，讓更多會員得以有效率地完成購物。

請繼續往下閱讀...

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在公司第一季財報電話會議中表示：「透過在賣場入口掃描會員資格、導入 Costco 數位錢包，以及針對小至中型購物量進行預先掃描，已有效改善會員體驗，同時顯著提升結帳生產力。」

Zacks分析師指出，部分已全面實施入口會員掃描，以及針對中小型購物量預先掃描的賣場，結帳生產力最高可提升約 20%，顯示結帳流程改善對營運效率帶來實質助益。

Costco同時也持續進行大規模投資，來新增賣場和遷移老舊賣場。瓦克里斯表示，過去幾年的展店策略大致維持「一半在美國、一半在美國以外」的配置，而目前在加拿大、北美其他地區及墨西哥，已看到更多具吸引力的成長機會。展望未來5年，公司預期整體展店節奏將維持每年約 30 家新賣場的規模，其中約一半將設於美國以外地區，維持區域布局的平衡。

對於無法再有效服務當地市場需求的老舊賣場，Costco也會選擇遷移，而非僅進行局部整修。瓦克里斯指出，公司每年約進行 5 至 6 件賣場遷移案，且相關效益相當顯著。

他說明，這類遷移通常是將原本空間受限、服務能量不足的賣場，搬遷至面積更大、停車條件更完善的新址。若新址同時新增加油站並大幅改善停車空間，營運表現可出現 50% 至 60% 的跳升；即便原賣場條件原本已相對完整，僅是搬入更佳設施，也可帶來約 20% 的營運成長。

在新設據點與遷移之外，Costco也持續投資既有賣場的升級。瓦克里斯表示，公司持續更新現有賣場，包括翻新生鮮食品區、導入新的附屬業務，並透過年度規劃流程，在新店開發、賣場遷移與既有據點維護之間取得長期平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法