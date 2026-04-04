台積電3奈米吃緊！韓媒：輝達被迫降低Rubin Ultra量產規模

初次上稿04-03 23:49

更新時間04-04 07:07

傳輝達因台積電產能吃緊，調整Rubin Ultra的產量。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體「朝鮮日報」2日報導，由於台積電3奈米製程產能嚴重吃緊，迫使其最大客戶輝達調整產量，降低其新一代人工智慧（AI）加速器Rubin頂級模型Rubin Ultra的生產，並增加上一代Blackwell平台的生產，Rubin Ultra預定明年下半年推出。

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報導說，業界人士透露，輝達計畫採用台積電3奈米製程量產Rubin Ultra，然而相較原量產計畫，據悉輝達已比降低量產規模，至於採用4奈米製程的Blackwell平台則提高生產。業界分析認為，這是由於包括蘋果在內的客戶需求集中，儘管台積電擴大其3奈米製程的產能，但預期按時交付將有困難。

由於台積電的競爭對手三星電子因3奈米以下製程良率欠佳，難以取得客戶，導致相關產能瓶頸加劇。此外，AI產業的快速成長，也導致AI晶片的需求激增。

在此背景下，隨著台積電的有限產能預料使按時交付出現困難，輝達似乎也開始調整產量。今年起，輝達將量產AI晶片Rubin，這是輝達首款採用台積電3奈米製程的AI晶片，上一代的Blackwell平台則是採用4奈米製程量產。

一些分析師指出，隨著台積電表示，直到2028年，其製程已「售罄」，產能瓶頸的現實有望為三星電子的代工業務帶來機會。據悉，三星3奈米以下先進製程的良率已趨穩定。

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