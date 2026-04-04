社宅好搶手2》租金折扣誘人 中低收入戶比實價便宜近萬元

中央婚育宅招租場景照。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕社宅中低收入戶租金折數誘人。根據國家住都中心發布的社宅租金定價標準，以中、低收入戶的租金折數最高，為市價打4折，其中台北市熱門社宅「延吉好室」中、低收入戶套房月租金落在1.06萬至1.17萬元間，對比內政部發布的租金統計資訊，北市松山區、屋齡30年以內的獨立套房中位數租金則是落在2.1萬元，中、低收入戶的社宅租金比中位數還便宜快要1萬元。

至於，一般戶租金則為市價打8折，一般戶的套房每月租金落在2.12萬至2.34萬元間，約莫就跟內政部租金統計松山區套房中位數租金相當。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市條件較好的住宅，租金也會相對高，更何況是市中心的新大樓、又是低於周邊行情的租金，任誰看了都會想租。

再觀察去年社宅招租戶數最多的高雄市，5處社宅中、低收入戶月租金最低不用5千元，即便是一般戶，月租金最低也未達1萬元。

高雄5處社宅 套房一般戶租金不到1萬

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅除租金有明顯優勢之外，社宅對有資格申請的民眾來說，絕對是租屋首選，首先是房東是政府，可以完全避免民間租屋對於交付、租期、漲租、費用等不確定性風險及爭議，再來，政府同時肩負管理或委託經營管理的責任，租戶權利義務也較透明，且有正常反應、申訴管道，最後則是社宅為新建大樓，無論在消防、耐震、停車、能源管理、修繕維護、清潔、保全、無障礙、社區服務等，都能滿足基本需求，雖無法達到豪宅等級，但絕對比傳統公寓或是分租雅房有吸引力。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，觀察社宅折扣後的租金，再搭配民眾收入結構，折扣後的每月租金支出大多可控制在收入的1/3左右，符合可負擔居住成本的定義，不但能夠有效減輕租戶的居住負擔，甚至租戶可將省下的租金存起來，儘早完成第一桶金的願望。

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