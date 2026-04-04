社宅好搶手1》去年1.5萬戶搶社宅 北市中籤率僅個位數

中央社會住宅招租屋內現況。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕雙北市社會住宅需求最強勁，根據國家住宅與都市更新中心統計，2025年在五都釋出4864戶社宅招租，共吸引1萬4988件符合資格申請件數，平均中籤率約21.42%，也就是每4.67件才有1件能中籤。

若細看各都會社宅中籤率，以台北市最低、去年3處招租社宅，共吸引合格件數5232件，但合計釋出招租戶數僅500戶，平均中籤率不到1成、僅約9.56%，也就是每10.46件才有1件會中籤。

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而北市3處社宅中又以「延吉好室」中籤率最低、僅約6.76%，相當於每14.79件才有1件會中籤。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，早些年台北市社宅招租中籤率極低，像是「大龍峒公宅」平均中籤率甚至一度低至3%。但隨著社宅大量完工、招租，如今中籤率已比之前的5%、6%高出許多，因此，民眾申租社宅成功率很有感提升。

根據國家住都中心統計，去年釋出招租社宅集中在五都，尤其是高雄市最多、有5處共招租2054戶，最終吸引4720件申請，平均中籤率約43.52%，也就是說每2.3件就有1件會中籤。

高雄市中籤率高 2.3件申請有1件如願

至於，新北市去年共有4處招租，若不計入特定對象的警消社宅以及最早招租的林口世大運社宅候補招租等兩處，只論「五谷好室A」、「富貴好室」等兩處社宅共招租303戶，最終吸引2086件申請，平均中籤率約14.53%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從中籤率來看，雙北市因為老屋多加上租金水準高，只要有蓋好的社宅釋出招租就會吸引爆棚人氣，而且社宅一般戶租金是市價的8折，同樣的租金能租到社宅卻不見得能租到社宅週邊的老公寓，且雙北市的社宅需求明顯大過於當前供給量。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社會住宅作為住宅政策的一環，一方面提供租屋族住所，也舒緩因為高房價而可能扼殺年輕就學或就業力，尤其在高房價的都會區，政策需求及急迫性最高，也因此即便社宅政策不斷隨資源、市場反應而調整執行方向，但民間團體仍堅持政府自建計畫、比率不能輕易撤守。

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