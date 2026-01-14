台股屢創高峰，25檔台股ETF股價同創新高。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今年一開春就多頭馬力全開，14日再度刷新歷史新天價，台股ETF股價跟著水漲船高，根據統計，在加權股價指數再創歷史高點之際，25檔台股ETF股價也改寫新高價，包括保德信市值動能50（009803）、統一台灣高息動能（00939）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208）等，無論是市值型、科技型、高息型等皆榜上有名，反映出透過優秀的選股篩選條件，是創造超額報酬的關鍵。

玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，非主動型台股ETF同樣能創造良好報酬表現，且市值型ETF若能網羅具有成長動能之企業，像是搭上AI成長列車的大型產業龍頭與台股產業隱形冠軍，甚至有機會超越大盤表現。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至3.3%，創下歷史紀錄低，加上台股歷年1、2月向來有作夢行情、紅包行情加持，而且本週市場對於晶圓龍頭大廠法說樂觀以對，都是台股1月以來持續強勢站穩3萬點大關之上的原因。

楊立楷表示，在AI發展有增無減的帶動，與美國高度連動的台股在2026年將持續受惠，根據美國半導體產業協會（SIA）最新統計顯示，2025年11月全球半導體銷售額達753億美元，年增29.8%，一舉改寫歷史新高；值得注意的是，此波成長並非來自單一產品線，而是主要半導體類別需求同步擴張；而世界半導體貿易統計組織（WSTS）則預估2026年全球半導體銷售額有望達到9754億美元，年增22.5%，距離年銷售額1兆美元僅一步之遙，對於台股半導體產業將為一大挹注。

