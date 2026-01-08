擁1640萬爽退！3年燒掉近千萬 他揭令人害怕現況

1]

〔財經頻道／綜合報導〕擁有8200萬日圓（約新台幣1640萬）的67歲石田勝彥（化名），退休後開始實現環遊世界夢想，搭商務艙、住豪華飯店，完全未考慮費用，然3年後，他偶然翻看存摺，發現只剩3400萬日圓（約新台幣680萬），讓他感到害怕的是自己的花錢習慣，憂再多錢也不夠用，決定不再出國旅行，然隨之而來的是意想不到的孤獨，生活陷入空虛。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我的退休金綽綽有餘，光是公司退休金就有近3000萬日圓（約新台幣600萬），再加上工作期間累積的積蓄，總共有8200萬日圓。我有自己的房子，每月退休金超過20萬日圓（約新台幣4萬）。」現居東京的前建築公司高層石田勝彥（化名）說道。

３年前，他達到退休年齡後，便開始實現他長久以來的環遊世界夢想。 「首先，我進行了為期2週的歐洲之旅。然後，我乘坐遊輪遊覽了東南亞、中南美洲和南極洲……我只是想做一些只有現在才能做的事情。至於費用？我根本沒考慮過。」他通常乘坐商務艙，入住豪華星級酒店。旅行期間，他聘請了當地導遊，並積極參與各種自費行程。

然而，3年後，情況開始改變，石田說，在偶然翻看銀行存摺時，發現只剩下3400萬日圓了。我不記得自己花了這麼多錢，然而最讓我害怕的是，我已經習慣了錢就這樣消失。即使花掉幾十萬日圓，我也不會感到驚訝。如果這成了習慣，那麼再多的錢也永遠不夠用。

在意識到自己過度消費後，石田立即審視了自己的開支，停止了旅行，並決定簡化日常生活。 「我以前每週外出就餐3次，現在也停止了。我決定不再出國旅行，主要依靠火車和巴士出行。我調整了生活方式，以便在養老金的範圍內生活。」 因此，他得以將每月的生活開支控制在18萬日圓（約新台幣3.6萬）左右，並預計剩餘的資產可以讓他舒適地生活一段時間。

然而，隨之而來的是「意想不到的孤獨」，石田說，由於過去沉迷於旅行，與朋友的交流逐漸減少。如今回到日常生活後，發現沒有多少人可以聯繫。雖然我會上傳照片到社交媒體，也能獲得一些點讚，但卻沒有任何真正的交流，我感到一種空虛。

之後，石田開始參加當地的志願者活動和興趣小組，他說自己逐漸感覺到了「不花錢」感覺，石田說，「擁有金錢固然重要，但我應該更認真地思考如何使用它，才能安享晚年。我所能擁有的最大奢侈或許就是與人促膝長談的時間。」

