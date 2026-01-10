中國通縮1》租賃三兄弟西進 裕融閃得快、和潤恐首虧

（數據整理︰記者高嘉和）

〔記者高嘉和／台北報導〕中租與裕隆集團旗下的裕融、和泰集團旗下的和潤，被立委虧稱是台灣租賃業的「薯條三兄弟」，近年來西進都撞上經濟冷鋒。裕融算是「閃得快」，幾年前就砍掉車貸事業、戰線收縮剩設備融資租賃；和潤轉投資越來越多，但主要事業的和運國際融資租賃卻越賺越少，今年恐出現首度虧損；西進快20年的中租，過去是賺得盆滿缽滿，近4年來獲利一路下滑。

裕融收掉車貸 退守設備租賃

裕融早年西進依賴車貸業務，相繼成立裕隆汽金、裕國融資租賃，但中國車市流血競爭，2023年底出清相關公司股權，全面退出車貸市場，留下以設備租賃為主的江蘇裕租，可說「預判情勢、壯士斷腕」；最高峰時，裕融轉投資中國子公司家數達18家，如今已收縮戰線到僅剩7家。

但裕融2025年前3季認列轉投資江蘇裕租獲利僅1.7億元，較前年同期的4.8億元，大幅縮水逾六成四，也顯示中國經濟通縮、企業營運日艱。

和潤擴大西進 獲利反倒退嚕

和泰集團旗下的和潤赴中投資主要事業是「和運國際融資租賃」，2016年來幾乎年年獲利，2025年上半年還認列獲利6355萬元，到了前3季卻逆轉為認虧756萬元，全年恐出現西進以來首度賠錢。

和潤早期僅設立和運國際租賃、和運（上海）商業保理兩家子公司，首年就認列和運國際租賃獲利6634萬元，2022年衝上4.46億元的最高峰，但隨著西進事業增加，擴及貨物買賣、汽車租賃與車牌租賃等，主體和運國際租賃卻越賺越少，2023年還認列獲利4.12億元，2024年掉到2.81億元，二○二五年估將出現虧損。

中國沒錢了 中租告別好日子

中租西進快20年，過去是賺得盆滿缽滿，但近4年來認列獲利一路下滑，以設立於上海主要事業的仲利國際融資租賃為例，2025年前三季掉到55億元，僅剩最風光時期的一半；另中租中國過去延滯率僅2％到3％，但2024年起快速攀升，2025年前3季已突破6％。

早年上海鼓勵租賃業發展，承諾中租上海子公司每年可退還一定比率的營業稅與所得稅，即俗稱的財政返還，一部分是「增值稅」即徵既退，2025年11月已喊停；2023年有4.6億人民幣，2024年剩下3.1億，2025年更不樂觀，且中租中國越賺越少，所得稅退還也會越來越少。

