中國通縮3》穩懋傳停損不養豬 台玻剩玻纖布撐住

（數據來源：記者高嘉和整理）

〔記者高嘉和/台北報導〕中國陷入經濟疲弱、需求不足的通縮困境，主攻內需市場的台商也跟著遭殃。台玻因當地房產業持續降溫，不僅轉投資玻璃事業續陷泥淖，連過去最賺錢、生產純鹼的「實聯化工江蘇」也出現盈轉虧，只剩玻纖布事業還撐住；西進跨業養豬的穩懋，因虧損持續擴大，已開始調整中國事業架構，評估養豬事業停損而回歸砷化鎵晶圓代工的本業。

轉投資純鹼事業 首度出現虧損

台玻海外投資幾乎只押注中國，可說是「成也西進、敗也西進」的代表。根據2025年第3季季報，認列轉投資中國事業虧損共約14.5億元，較去年同期的14.7億元，看似止跌了，季獲利也轉盈，每股盈餘（EPS）小賺了0.1元，終結連六季虧損，但主要是受惠AI（人工智慧）帶動PCB上游玻纖布材料的單價與出貨雙漲，主體的玻璃相關事業還是背負著「西進拖油瓶」。

請繼續往下閱讀...

根據台玻上傳赴中投資資訊，平板玻璃與低輻射玻璃事業多持續陷入虧損泥淖，而生產玻璃原料純鹼的「實聯化工江蘇」，過去一向是西進「金雞母」，如今獲利一路走跌，2024年前3季還認列獲利1.6億元，2025年卻逆轉為認虧逾3.7億元；而生產玻纖布的台嘉成都玻纖、台嘉玻璃纖維與台嘉蚌埠玻璃纖維等，2024年前3季合計認虧逾7.9億元，2025年同期已轉為認盈8320萬元。

以債作股 重整中國事業架構

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋西進養豬快十年，近百億投資燒掉逾2/3，2025年底公告「以債作股」，由「江蘇全穩農牧科技」以發行新股方式受讓中國轉投資事業股權，被市場視為穩懋已痛下決心，將聚焦核心半導體本業、認賠退出中國養豬事業。

根據穩懋上傳2025年前三季赴中國投資事業，合計認虧25.9億元，較年同期認列虧損10.5億元是暴增逾倍，若以其累積自台灣匯往中國投資金額95.17億元，到2025年第3季底期末投資帳面價值僅剩20.23億元，估「燒掉」近75億元。

穩懋西進暴虧關鍵出在「江蘇全穩農牧科技」，這家中國子公司2025年上半年才認虧1.53億元、期末帳面價值還有2.15億元，但到了第3季認虧竟大增至15.08億元，帳面價值轉為負11.39億元；再對比穩懋公告對「江蘇全穩農牧科技」的債權轉為股權，且重整中國事業架構，被市場認為是穩懋回歸核心半導體本業、停損賣掉中國養豬事業的全新布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法