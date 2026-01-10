中國通縮2》車市陷「諾基亞時刻」 台商賣車越賣越冷

（數據來源：記者高嘉和整理）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國為了「彎道超車」美日歐等燃油汽車大國，政策大力扶植「新能源車（純電或混和動力）」，但車市卻陷入所謂的「諾基亞時刻」，而台股汽車股西進幾乎都是結合中國的「合資車廠」，寒意也特別明顯。裕隆日產認列轉投資中國事業獲利一路走跌、僅剩高峰時的1/6不到；和泰汽車轉投資上海LEXUS或豐田品牌銷售維修據點虧成一片，中國總部「和通汽車投資」也由盈轉虧；反而是三陽轉投資、主攻機車外銷的「廈杏摩托」挺住獲利。

中野蠻發展電動車 燃油車慘遭擠壓

彙整美國智庫CSIS、德國基爾研究所及中國工信部數據，中國從2010年以來包括中央累計發放購置補貼（即所謂的國補、2022年退場）超過2千億人民幣、免徵車輛購置稅逾5千億，另與各級政府透過產業基金、科研專案撥款、土地優惠與充電設施基礎建設等，直接注資估約7千億，加上2025年為了刺激內需推出「以舊換新（大多是汽車）」逾3千億，合計估砸下逾1.6兆、約新台幣7.2兆，推升2025年新能源車占比首度過半。

但政策過度傾斜，反而造成車市陷入所謂的「諾基亞時刻」，即燃油車廠（尤其是合資品牌）如當年的諾基亞（Nokia），即便品質優良、機械結構可靠，但在車市失去話語權，2025年中國汽車銷量創下新高，但利潤率卻進一步被壓縮在，20家主要上市車企中不到一半撐住獲利，比亞迪一家就拿走約6成淨利潤。

裕隆日產持股約42％的「廣州風神汽車」，過去一直是裕隆集團西進最主要的金雞母，但在中國各品牌新能源車「野蠻崛起」後，認列獲利從2019年高峰的近新台幣69億元一路下滑，2024前三季還有約7億元，到2025年前3季僅剩不到3億元，短短幾年認列獲利僅剩零頭。

中共炒作仇日 日系汽車遭殃

日本豐田集團在中國有二大合資對象，分別是一汽豐田及廣汽豐田，和泰汽車在中國銷售品牌同樣是豐田與LEXUS，2021年認列西進獲利逾新台幣34億元，2024年「豬羊變色」認列虧損4.4億元，2025年前3季持續認虧近2億元；而上海是全中國人均所得最高的一線城市，但和泰汽車轉投資當地的維修與銷售據點幾乎全虧，顯見中國消費急凍的慘況，還有中共炒作民眾仇日，更壓縮了「日系」品牌空間。

相較於裕隆日產與和泰汽車陷入中國車市「諾基亞時刻」， 三陽將「廈杏摩托」定位為全球生產基地，大量銷往歐洲、中南美洲及非洲，當中國市場需求疲軟或流血競爭時，廈杏可透過穩定外銷訂單來維持產能利用率與毛利，分散對單一市場的依賴風險，2025年前3季認列獲利逾9億元，較2024年同期約8億元反而逆勢成長。

