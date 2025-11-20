輝達改用手機記憶體晶片 伺服器記憶體恐翻倍

Counterpoint Research報告指出，輝達在AI伺服器中改用智慧手機記憶體晶片，恐導致伺服器記憶體價格在2026年底前翻倍。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Counterpoint Research週三（19日）發佈的報告顯示，輝達在AI伺服器中使用智慧手機記憶體晶片的行動，可能會導致伺服器記憶體價格在2026年底前翻倍。

《路透》報導，在過去2個月裡，由於製造商將重心轉向適用於AI應用的高階記憶體晶片，全球電子產品供應鏈都面臨傳統記憶體晶片短缺的衝擊。

但專注科技領域的市場研究公司Counterpoint Research指出，新的問題即將出現。輝達最近決定降低AI伺服器的耗能成本，方法是將他們使用的記憶體晶片從過去通常用於伺服器的DDR5晶片換為更常用於手機和平板的LPDDR晶片。

Counterpoint Research表示，由於每個AI伺服器晶片所需要的記憶體晶片比一部手機要多，因此這種變化預計將造成產業無法應對的突然需求。

三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron）等記憶體大廠在減少產量，以專注於高頻寬記憶體（HBM）後，現在已經面臨舊款DRAM（動態隨機存取記憶體）產品的短缺問題。HBM是製造推動全球AI發展的先進加速器所必需的商品。

Counterpoint表示，由於製造商正在評估是否將更多產能轉移到LPDDR，以滿足輝達的需求，低階商品市場的緊張局勢有可能向上蔓延。Counterpoint指出，未來更大的風險在於先進記憶體晶片，因為輝達轉向LPDDR代表他們已成為一家大型智慧手機製造商的客戶，這對於供應鏈來說是一個巨大的轉變，供應鏈無法輕鬆消化這種規模的需求。

Counterpoint預估，到2026年底，伺服器記憶體晶片的價格將翻倍。Counterpoint也預測，到2026年第2季，整體記憶體晶片價格可能會從目前的水位上漲50％。

伺服器記憶體價格上漲會增加雲端服務供應商和AI開發人員的成本，這可能會對資料中心預算造成更大的壓力，而資料中心預算已經因創紀錄的支出而捉襟見肘。

