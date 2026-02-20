智慧電表省電學1》台電住商節電5月上路 民眾自願參加

〔記者林菁樺／台北報導〕省1度電也要推!台電新版「住商節電」方案將於5月正式上路，鎖定已裝設智慧電表的約410萬用戶。與過去試辦沒太大差異，仍採民眾自願申請，配合台電調度指令，遠端遙控家中冷氣、除濕機等智慧家電來調整用電模式，台電在尖峰時段減少供電壓力，民眾則可獲得電費回饋。

台電2024年7月至11月試辦「住商自動需量反應方案」，已裝設智慧電表的住商小用戶，透過ESCO能源技術服務業與電力聚合商等業者，遠端調控冷氣、除濕機、充電樁等智慧設備，例如調高冷氣設定溫度、改為送風或短暫關機等方式進行節電。不過，該方案試辦期間，曾遭外界質疑為因應缺電，將節電壓力轉嫁至民眾家電。

請繼續往下閱讀...

台電統計，試辦期間共約2300戶、超過4300台智慧空調等設備參與，累計節電約1.5萬度。若換算每台家電僅節省約3.4度電，節電成效有限。不過，台電強調，「只要能省一度電，都是好事」，且低壓智慧電表已裝超過4百萬戶，住商用戶參與節能調度的條件逐漸成熟，將在今年5月起推新版「住商節能型」方案。

在電費回饋機制方面，新方案與試辦期間大致相同，仍分為固定電費與流動電費兩部分。固定電費部分，原為每月節省兩度電可獲得48元回饋，調整為省1度電即可獲得24元；流動電費維持每度電扣減10元。

執行期間為每年5月至10月，啟動時段以平日下午兩點至晚間十點為主，涵蓋日、夜尖峰時段，但每次抑低時間僅1到2小時，每天最多啟動一次、每月不超過16次。

台電說明，從回饋金額來看，節省兩度仍可獲得48元，看似沒有改變，但門檻降為「跨過1度即可享有回饋」，對用戶而言更容易達成，具備鼓勵效果。規章已公告，預計4月開放申請、5月正式上路。不過，台電也提醒，參與本方案的用戶，不得同時參加其他需量反應措施、輔助服務商品，或台電APP的「節電日挑戰」活動。

面對外界質疑成效問題，台電重申，住商節電措施並非缺電，美國、韓國等電力公司也都是結合AMI智慧電表與智慧空調設備，在電力系統需要時自動調整用電模式，透過聰明節電、聚沙成塔來提升整體電力系統韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法