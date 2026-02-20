智慧電表省電學2》「含金量」高！台電已掌握全台8成用電輪廓

智慧電表可回傳用的用電量，進而掌握用電習慣，是含金量高的產品。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕智慧電表可讓民眾有感節電，台電已推動超過10年，截至去年底汰換量已突破400萬具，目前已能掌握到全台8成用電量，台電今年要編26億元到27億元，將汰換數量衝刺到460萬具。

智慧電表要搭配通訊模組，可收集用戶的用電資料，再回傳給台電，對電力公司而言是「含金量」很高的數據資訊。政府第一階段是在2013年針對全台超級大用電戶約2.2萬戶，完成高壓AMI智慧電表換裝，其用電量就占全台5到6成，2024年也完成首個里程碑300萬具目標，去年底則來到410萬具，目標是在2035年、讓全台1450萬具低壓智慧電表全面汰換完成。

智慧電表每顆成本約4千元、經費全由台電支出。台電過去換裝會以人口集中的六都、用電量較大的用戶開始汰換，不過已裝設超過四百萬具後，相當於月用500度以上的用戶都已裝設完畢，台電能掌握全台八成的用電量，今年起裝設就會考量抄表員抄表的便利性，集中一區一區汰換，估計今年可增加超過50萬具智慧電表，目標460萬到470萬具左右。

但國內生產智慧電表的業者包括大同、中興電、康舒、玖鼎電力等，不過大同因過去違反政府採購法規，面臨三年內不得參與政府標案，台電表示，大同確實只能把舊案完成，會出貨到今年，下次新的智慧電表案就不能參與。不過大同的智慧電表年產能100萬具，市占率全台第一，是否會造成影響，台電說明，盤點過國內廠商產能，由其他廠商生產不會產生衝擊。

隨著智慧電表汰換，抄表員需求也減少，台電表示，全台約有700多位抄表員，抄表員因少子化等因素也越來越難找，年輕人幾乎不太願意從事，配合智慧電表有回傳功能，抄表員的需求也逐步減少。目前全台只有離島的金門、馬祖、澎湖等三縣市都已全數汰換完畢，台電也輔導金門四位抄表員學習裝設電表等專業，並不會立刻就失業。

