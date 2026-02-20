智慧電表省電學3》節能家電汰換4年砸237億！補助將收官、民眾快申請

節能家電補助邁入最後一年。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德上任後啟動二次能源轉型，涵蓋深度節能計畫，經濟部統計，前兩年已累積節電108.95億度，今年目標為55到59億度，其中，「節能家電汰舊換新」受到民眾熱烈歡迎，根據經濟部規畫，家電汰換補助是最後一年，已匡列68億元，可激勵汰換207萬台家電，節電13億度。

經濟部自2011年實施「能源效率分級標示」制度，冷氣、除濕機等吃電的家電根據能耗可分成1到5級，2019年起又實施家電汰舊換新，不過當時鎖定要購買能源效率一、二級標示家電，每台補助3千元，當時財政部也配合貨物稅退稅500元到2000元，因此最高可享5千元補助。

經濟部自2023年又重啟節能家電汰舊換新，當時估計國內有730萬台老舊、能效較差的家電可汰換，經濟部把力道加大，限定必須是採購能效最好的一級家電，且需要汰舊換新才有補助；而財政部貨物稅退稅政策近年也持續搭配經濟部家電汰舊換新，維持在每台新機最高可享5千元優惠。

經濟部能源署官員說明，｢今年會邁入最後一年」，和去年相同、都是68億元預算，估計可汰換207萬台家電，買氣方面，官員也坦言，買氣最高峰是家電補助重啟的2023年，因近年政策持續，汰換數量相當，但仍呼籲民眾把握最後機會踴躍申請。

根據經濟部統計，節能家電汰舊換新自2023年到2026年，共編列237億元預算，總計能汰換超過480萬台，等於汰換掉65%老舊家電。剩下200多萬台能效較差的家電，持續透過公協會、消費賣場、地方政府單位宣傳，鼓勵民眾踴躍申請。

