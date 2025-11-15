油電女聲》中油發言人林珂如 不服油麻菜籽命堅定自我選擇

中油發言人林珂如。（中油提供）

〔記者林菁樺／專訪〕中油第二位女發言人林珂如已接任近兩年。她接受本報專訪時回憶，當時已在嘉義「南漂」近七年，遇到前發言人屆齡退休，約在一週前被長官告知接下發言人的任務。林珂如笑說，或許是受到原生家庭影響，面對挑戰總是選擇「盡力達成」，如今回頭看，也讓她對許多事更正向看待。

出生於高雄、自小於台南求學的林珂如，就讀台南女中、東吳大學。大學畢業後結婚，與先生兩人遠赴美國攻讀碩士。她說，自己沒有遵循家人安排相親的路，而是選擇了另一半，她笑談這個「選擇」，更是影響她整個人生與職涯。

在美國南加大攻讀公共行政碩士時，林珂如的長子已出生，考量照顧台灣家人，夫妻倆深造後仍決定回台。當時夫家與娘家都不在台北，缺乏後援，而她父親是較為傳統的思想，曾對她說過女性是「油麻菜籽命」，但在林珂如心中卻是種下不輕易低頭的種子，盡全力也要照顧好自己的小家庭。

小標:差點進入台電?林珂如處理中油IPP投資仍和電力有緣分

回台之後，林珂如已獲外商公司的錄取，但她最終仍選擇中油，背後的關鍵其實是兒子，她笑說，小孩在美國身體都沒問題，但一回台灣就過敏不適。為能較準時上下班照顧孩子而鎖定國營事業，當時她同時鎖定中油與台電，中油告訴她，年底有碩、博士招考，最終她也順利錄取並於1992年加入公司。

因在美國副修人力資源發展，進入中油後，恰逢中油業務蓬勃發展時期，公司也更重視人才培訓，更因主持尾牙活動被注意，調任董事長室秘書。林珂如說，那段時間讓她能夠近距離觀察領導者的視野及對外溝通應對，也奠定日後公關基礎。

之後她轉任台灣營業總處（現油品行銷事業部）加油站管理室，並赴新加坡觀摩考察國際品牌如殼牌的營運模式。隨後又歷任轉投資處、企研處，更透露在轉投資處時期，經手中油轉投資民營電廠國光電力，也算是與台電有另類緣分。中油長官也是考量她對公司業務有較全貌的了解而指定接任發言人。

「大約是一週前通知。」她說，當時因在嘉義擔任溶劑化學品事業部執行長，每周都是台北、嘉義兩地奔波，而接任發言人的初期工作緊湊，要清晨五點半起床審視輿情並適時處理回應，如今好一點點，但也是六點左右就要起床。

林珂如也拜過去相關工作歷練，從企研處處長等規劃單位到事業部執行長，從與主管機關、石油工會溝通，再與地方政府、民代、媒體接觸等，如今是總公司發言人，林珂如熟悉內外部協調並轉換順利，並沒有太大的陣痛期。

她說，發言人最重要的職責是「精準說明業務」，在面對負面報導時，如何即時傳遞正確訊息是關鍵。也以行銷角度看待媒體：「把媒體當成客戶，主動提供資訊，才能建立良好互信。」她強調，無論在何職位，都要保持團隊合作的精神。

談起最難忘的經驗，她回憶在台中與重要客戶晚宴時，收到北部媒體來電，只能請客戶先用餐、自己跑到一旁回應。深夜搭高鐵回台北後，仍坐在捷運信義安和站長椅上完成所有工作，「那天印象特別深刻。」

對於外界關心女性擔任發言人是否有差異，林珂如認為，「除了部分現場工作因體能不同，基本上男女並無差別。」但女性主管因兼具母親角色，往往更細膩、能從關懷角度出發。

至於有一個特別的「職業傷害」，她直言以前很愛看電影，現在只能改成串流追劇紓壓，「因為在電影院不能接電話！」她特別喜歡《傲慢與偏見》、《歌劇魅影》這類劇情深刻的作品。

回顧一路走來，林珂如說，父親的嚴格教育讓她學會負責與堅持，「不管在哪個職務，都要努力去解決問題。」她說，擔任發言人近兩年，雖忙碌但這份工作讓她更懂得用正面角度看世界。

