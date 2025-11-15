Line Pay一卡通分家》LINE Pay可以轉帳了 「連加支付」代號「387 」

全台用戶數超過1300萬的LINE Pay，正式取得電支門票僅4個月，已經可以轉帳了，LINE Pay目前正進行「內部試營運」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台用戶數超過1300萬的LINE Pay，今年7月中旬才正式取得電支門票，短短不過4個月，已經可以轉帳了，LINE Pay目前正進行電支「內部試營運」。財金公司的「跨行轉帳金融機構代號」，11月13日起正式加入「連加支付」、金融機構代號「387 」，代表LINE Pay（連加網路）的子公司「連加電子支付」正式加入財金公司的ATM業務服務。

據了解，LINE Pay與財金公司間的對接測試工作早已完成，但目前業務僅限「跨行轉帳」，無論是從「連加支付」轉帳到其他電支帳戶，或是由「連加支付」轉帳到其他銀行帳戶，這類被視為「跨行」，必須透過財金公司跨行系統的服務，都已完成對接並通過測試，可順利進行。對此，LINE Pay回應本報記者詢問證實，「目前正進行內部試營運」。

金融業者觀察，LINE Pay的電支業務其實已可上線推出，但先採取內部試營運的原因，在於LINE Pay的第三方支付業務用戶數已超過1300萬戶，一年七、八千億元的交易量，任何一筆交易的穩定性都會被放大檢視。2015年上線的LINE Pay，初期用戶數可慢慢地從0增加到100萬，再逐步成長到目前的規模，但未來電支業務推出後，現有的1300萬用戶恐怕不會「慢慢申請」。

雖然LINE Pay已預告，未來用戶註冊電支會員後即可無縫使用各項電支功能，甚至「一鍵移轉」綁定的信用卡，但若是部分重度使用者急著申請，短時內湧入數十萬用戶，如何維持系統穩定，是極大的挑戰。

不過，對於LINE Pay搶進電支市場，各電支業者不但一致看好，更積極備戰，除了LINE Pay有1300萬用戶的基礎，強大的獲利能力，更是推動新業務的「底氣」。LINE Pay董事會甫通過今年第3季財報，營收、毛利雙創歷史新高。前3季累計營收57億元、年增25.7%，已超越2024年全年營收9成，全年表現可望優於去年水準。第3季受匯率波動影響減緩，稅後淨利達1.8億元、季增逾1.1億元；累計前3季稅後淨利4.11億元，每股盈餘6.06元。隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持續推進，LINE Pay預期，整體交易量有望持續穩健成長，帶動營運表現。

