Line Pay一卡通分家》電子支付大魔王登場 全支付只能爭第二？

〔記者高嘉和／台北報導〕被業界稱為「大魔王」的LINE Pay即將登場，根據金管會最新統計，9月電子支付市場依然是雙雄競逐龍頭態勢。全支付雖然在「代理收付交易款項」連續3個月打敗街口支付，但交易金額卻意外倒退嚕，出現用戶月增、交易月減的反常現象；街口卻透過各類回饋加碼等活動，交易金額連跌3個月後首度回升。

「當月代理收付實質交易款項金額」項目代表電支交易活絡度，最新9月數據顯示，全支付以63.45億元連續3個月坐穩「代理收付王」寶座，街口支付以46.68億元居次；但若觀察月增減變化，全支付9月僅67.45億元是意外倒退，反而是街口支付較8月的45.94億元增加，扭轉今年7月以來連續3個月下滑的頹勢。

全支付在用戶數方面持續追趕街口支付。9月全支付使用者人數達674萬餘戶，單月新增約14.4萬人，但還是落後街口支付的703萬餘戶。但自今年2月以來，全支付每月以新增10至20萬會員加入，以此速度推算，今年底前有望衝破700萬戶大關，達到使用人數與交易金額的雙冠王。

LINE Pay已獲金管會核准申請設立專營電子支付機構「連加電子支付」，加上LINE Pay在台灣市場的龐大用戶基礎，被視為是未來電支市場真正的「大魔王」，很有可能上線就可快速在電支市場「封王」，全支付與街口未來恐怕只能爭第二了。

