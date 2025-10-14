黃金珠寶出口關稅降至0％ 這國爭底氣！

根據越南政府最新法令，黃金珠寶的出口關稅已從1%降至0%。法令於2025年10月10日生效。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據越南政府最新法令，黃金珠寶的出口關稅已從1%降至0%。法令於2025年10月10日生效，同時將其他貴金屬製成的珠寶和珠寶配件的出口稅率降至0%，無論是否塗有或鍍有貴金屬。

對於由銀製成的珠寶和珠寶部件（無論是否塗有或鍍有其他貴金屬）；以及由賤金屬製成的鍍有貴金屬的珠寶部件，稅率保持不變，仍為0%。

對於工藝品及其零件，以銀或賤金屬鍍貴金屬製成的工藝品及其零件，稅率維持為0%。其他貴金屬製成的工藝品及其零件的出口稅率由1%降至0%。其他黃金和白銀產品的出口也將享有類似的減稅。

越南財政部8月28日向政府提交草案，建議將黃金珠寶與工藝品的出口稅率，從現行的1%降至0%。此提案被納入《優惠進出口稅率表、商品目錄及絕對稅、混合稅與配額外進口稅》草案之中。

財政部表示，調降出口稅有助於企業減少成本、提升競爭力，同時推動市場上積存的黃金轉化為具附加價值的產品。在國際金價持續高漲、原料來源受限的背景下，此舉被認為具備迫切性。

