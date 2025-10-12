台灣半導體霸權多重要？恐逼迫全球「選邊站」 英媒全說了

英媒報導指出，AI熱潮將台灣半導體產業推向全球最敏感的焦點中心。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，AI熱潮讓台灣半導體正站在全球最危險的風口浪尖。隨著AI需求爆炸，台積電掌握全球近9成先進晶片，成為不可或缺的核心。然而，中國頻繁軍演、威脅入侵，加上地緣政治與美中貿易摩擦，台灣的晶片產業不僅牽動全球科技供應鏈，也可能左右世界經濟的命運，直言雖然有些國家為避免觸怒北京、未正式承認台灣為獨立國家，但隨著AI革命使台灣晶片產業成為全球股市與經濟健康的關鍵，多數國家恐怕很快得面臨「選邊站」的抉擇。

英國財經媒體《This is money》報導，8日清晨，幾架戰機低空飛越台北市中心，讓不熟悉入侵威脅的外國訪客一度陷入恐慌，實際上，這是台灣空軍在為2天後的國慶相關活動進行預演，但除了街頭插滿國旗的慶祝活動，台灣民眾也目睹中國軍機與軍艦愈來愈具侵略性的「軍事演訓」，且多數屬未事先通報，頻繁侵擾台灣的空域與海域。

報導指出，台灣數十年來始終承受中國「隨時可能入侵」的威脅，被中國視為「叛離的省份」。然而，不只是台灣人擔憂中國的動武意圖，隨著習近平上台，北京的好戰姿態與恫嚇言論愈發強烈。再加上人工智慧需求暴增，使台灣比以往任何時候都更關鍵，一旦遭入侵，恐引爆史上最大規模的全球經濟危機之一。

儘管國土面積不大，台灣卻「主宰全球半導體生產」，這些微小晶片驅動手機、汽車、飛機系統、飛彈，以及幾乎所有電子設備。台灣的晶片產業佔據全球三分之二以上的市占率，更生產全球約9成最先進的晶片，這些晶片對於追求高運算力、發展更先進AI系統的企業至關重要。

這樣的地位，主要來自台積電（TSMC）。這家晶圓代工巨頭總部位於新竹市，被視為台灣的「矽谷」。台灣人對台積電推崇備至，甚至稱其為「護國神山」，比喻它如同阻擋颱風的中央山脈，守護著台灣主要人口聚居的西半部。

報導提及，台積電的大型客戶之一是美國晶片巨頭輝達（NVIDIA），這家公司目前是全球市值最高企業，估值達3.4兆英鎊；其執行長黃仁勳出生於台北。

為滿足急速擴張的AI領域需求，對高階晶片的渴望推升台灣在產業中的霸權。預計今年台灣半導體產業的晶片產值將達1580億英鎊。持有台積電股票者受惠匪淺，其股價在過去五年已經翻了3倍，儘管漲幅仍不及輝達同期的驚人飆升。然而，需求越大，也意味著對台灣工廠的依賴越深，「一旦晶片生產鏈遭受動盪，全球經濟將首當其衝。」

台灣外交部政務次長吳志中直言「如果中國入侵台灣，現代世界經濟將永遠終結。」無論是美國承諾「武力防衛台灣」的全面戰爭，或僅僅是封鎖台灣出口航運的海上封鎖，都足以讓AI革命急煞，甚至造成類似2000年網路泡沫破裂的股災。然而，吳志中強調，認為台灣的晶片產業可以輕易搬離或被替代，是不切實際的想法。他說「把工廠搬去別國，解決不了問題。若以為我們會在國外壓力下放棄半導體產業，那太天真了。「我們不會把晶片產業武器化，但若中國入侵，不是這個產業被摧毀，就是落入北京之手。」

報導指出，雖然台灣官員與分析師有時不願明說，但護住半導體實力，顯然已是台灣國安戰略的核心之一。任何大規模外移，也將遭遇台灣民眾的激烈反彈。對許多人而言，晶片產業不只是產業，更是國家認同的一部分，也是台灣邁向先進經濟的重要推手。

在國慶演說中，總統賴清德強調，台灣的產業是「歷經數十年共同努力打造」，並承諾守護這些「重要資產」。如今的台灣，與許多長年倚賴美國的盟友一樣，正尋求其他夥伴以共同抵禦北京的咄咄逼人。

報導表示，台灣也未能躲過川普的關稅攻勢，美國對台灣出口產品課徵20%關稅。川普多變的外交政策，也讓外界開始懷疑，美國是否真會動用武力保衛台灣。與多數國家一樣，英國並未正式承認台灣為獨立國家，主要是為避免觸怒北京。

但隨著AI革命使台灣晶片產業成為全球股市與經濟健康的關鍵，多數國家恐怕很快得面臨「選邊站」的抉擇。投資人也同樣緊盯台海局勢，憂心下一次的市場崩盤聲，不會來自華爾街開盤鐘，而是中國戰鬥機在台北上空的轟鳴聲。

