LTN經濟通》中國豬肉崩盤 還有新病毒流竄

中國是全球豬肉最大消費國，每年吃掉多達7億頭豬。（路透資料照）

中國一年吃7億頭豬

〔財經頻道／綜合報導〕中國是全球豬肉最大消費國，每年吃掉多達7億頭豬，消費量超過5千萬噸，吸引大量中國公司投入養豬業，但隨著業者養豬規模快速擴張，在中國各大產業廣泛存在的產能過剩問題也出現在養豬業，加上疫情過後，中國經濟不振，豬肉需求大幅下降，豬肉價格也因此急遽下降。

中國政府先前召集了國內最大的養豬戶，討論削減產量的措施，這是中國政府為應對供應過剩和提振價格而採取的最新行動。中國農業部向有關企業發出的通知，要求牧原食品、溫氏食品等25家農業公司赴北京召開會議，討論控制產能的計劃，並呈報他們至今為止採取的措施。

中國農業部畜牧處表示，與會養豬企業必須事先公佈明年1月時要減養多少母豬數量的具體目標，以及接下來幾年的養殖計畫。參與這場會議的還包括中國國家發展改革委員會。中國已要求養豬企業減少今年的豬隻數量，以因應供應過剩，並解決通貨緊縮壓力。過去12個月豬肉批發價格下跌約25％，因經濟持續放緩，豬肉的消費需求大幅下降。

近年來，由於經濟疲軟、消費量下降，導致中國豬肉生產過剩，價格暴跌。（歐新社資料照）

養豬場擴張致供給過剩

中國是全球最大豬肉消費國，他們的需求成長推動了養豬場的擴張和現代化，但近年來由於經濟疲軟，消費量下降，導致豬肉生產過剩，價格暴跌。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇表示，近期中國豬肉消費量已無成長空間，中國目前的需求穩定，不太可能進一步成長。朱增勇也提到，今年企業不宜擴大豬隻養殖規模，而是該集中精力降低成本，提高養殖效率。

2024年，北京將全國正常保留種母豬的目標數量從4100萬頭下調到3900萬頭，並推出了控制全國豬隻生產能力的法規。朱增勇表示，豬隻數量的增加可能會在全年持續給豬肉價格構成壓力。

朱增勇預測，到2025年，豬肉進口將從去年的107萬噸進一步下降，對內臟的需求則保持不變。2024年，中國豬肉及內臟進口下降15.7％，連續第4年下降，原因是該產業面臨市場供應過剩的問題。朱增勇預計，2025年豬隻屠宰量將比2024年增加，而平均價格則會降10到20％。

中國養豬戶嘆，現在豬肉是「賣也虧，不賣也虧」。（路透資料照）

豬價多殺多 十月份零售出現崩盤價每公斤8.8元

今年下半年以來，中國豬肉市場持續低迷，價格繼續下探，創下4年新低。根據中國農業農村部數據，截至11月20日，中國農產品批發市場豬肉平均價格為每公斤17.94人民幣（約新台幣79.67元，每斤8.97人民幣），和前幾週相比稍有回升，但仍在低位徘徊。

北京1家連鎖超市員工接受中媒訪問時透露，這家超市最便宜的豬肉打折後優惠價已達每斤7人民幣（約新台幣31元，中國1斤等於500公克），創下今年以來最低紀錄。這名工作人員表示，超市內最便宜的豬肉原價是每斤8.99人民幣（約新台幣39元），消費者若是一次購買5斤以上，可獲得每斤7人民幣的價格，並直言，每斤7人民幣（約新台幣31元）已經相當於批發價了。

部份中國外流的影片披露，在河北等地方，大型養豬戶用貨車運載到各鄉間，不計代價出清豬肉，豬肉零售價格甚至跌到每斤1元人民幣（約每公斤8.8元）的低價，農民養殖戶哭喊活不下去。

價格戰的情況在養殖端更為嚴峻，1名河北的任姓養豬戶透露，10月份，中國產業通行的「標豬」，即標準上市體重的肉豬，收購價已跌至每斤約人民幣5元多（新台幣22元， 等於每公斤44元），這是近4年以來的谷底。

卓創資訊生豬行業分析師鄒瑩吉指出，今年以來，豬價整體呈現震盪下滑後，加速下滑的走勢，創下了近4年新低。至於中國豬肉市場何時能復甦，浙江大地期貨經紀有限公司分析師認為，當前庫存壓力還未有效緩解，供給強、需求弱的主線格局延續，豬價反彈空間預計有限，豬價連續下探，各環節養殖利潤普遍進入虧損狀態。

中國豬肉價格低迷，創下了近4年新低。（歐新社資料照）

中國22家上市豬企累積負債新台幣1.65兆元

過去1年，豬肉價格暴跌21％以上，養豬戶平均每頭豬損失162人民幣（約新台幣719元）。豬價低迷的情況下，業者直言，中國大型養豬集團的日子「很難過」，正面臨生存危機。

貴州1名養豬戶指出，生豬交易價格「一天一個價，越賣越虧」。另外也有養豬戶稱，現在是「賣也虧，不賣也虧」的情況，自家的豬成本高，一頭豬虧2、300人民幣（約新台幣888到1332元），現在的行情已經不是「賺多賺少」，而是只要能「少虧一點就是勝利」。

任姓養豬戶表示，集團降價將價格壓到5元多人民幣，拋售的主要目的就是要「變現」，讓資金快速回籠，以償還高額營運成本和銀行貸款。而許多業者因為豬隻行情不好、賣不出去，在極低的價格下虧損嚴重，正面臨資金鏈壓力和倒閉風險。

數據顯示這種壓力已經達到極限，截至今年6月底，中國22家上市豬企累積負債3720.47億人民幣（約新台幣1.65兆元），其中多家公司負債率超過70％，部份企業的短期債務壓力已達到現金流的數十倍。

任先生預估，目前的低價將迫使市場進行大規模產能淘汰，預估在10月到12月這3個月內產業將淘汰150萬到200頭母豬。他也同時警告，將有一大批公司會虧損，甚至是倒閉。

展望前景，中國豬業公佈的數據顯示，2026年生豬價格恐「更加低迷」，可能跌至每斤5到5.5人民幣（約新台幣22到24元）。

分析師指出，從需求端來看，中國今年豬肉消費旺季表現不振，十一、中秋假期的消費需求已經釋放，接下來將迎來短暫的消費淡季，很難指望豬肉消費大幅成長以支撐價格。

除了豬肉價格、債務危機之外，豬瘟疫情也持續威脅中國養豬業。（法新社資料照）

中國豬場出現新病毒 染病豬會腹瀉不止

除了豬肉價格、債務危機之外，豬瘟疫情也持續威脅中國養豬業。任姓養豬戶指出，現在疫情仍是養豬業最大、最急迫的威脅，其中非洲豬瘟就在養豬場裡，病毒已經擴散幾年了，逐漸弱毒化，未發病的時候都沒事，一旦發病將是「滅頂之災」。

中國也出現另一種病毒，已在市場引發恐慌，9月開始，中國社群平台傳出廣東、福建、江西、河南、四川等5個省份養豬場檢測出「蓋塔病毒（GETV）」。這種病毒會讓豬隻腹瀉不止，呈現明顯共計失調的症狀。

廣州豬肉攤嚴姓攤主表示，感染了蓋塔病毒的豬肉價格很便宜，河北有的地方賣每斤2人民幣（約新台幣8元），大嘆，哪有人願意虧本做生意，2人民幣（約新台幣8元）1斤的豬肉白送都不敢吃，呼籲在豬瘟疫情的陰影下，消費者也應警惕價格過於低廉的豬肉。

