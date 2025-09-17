奧特曼與馬斯克AI戰火升溫 OpenAI延攬xAI前財務長

奧特曼（圖右）與馬斯克（圖左）AI戰火升溫，。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI新創企業xAI的財務長利伯拉托雷（Mike Liberatore）日前被爆出已在今年7月底離職。現最新報導指出，利伯拉托雷已跳槽到對手OpenAI。

綜合媒體報導，利伯拉托雷曾擔任Airbnb高管，今年4月擔任xAI公司財務長，曾參與xAI公司籌資工作及美國田納西州孟菲斯數據中心的擴建。

但本月初，利伯拉托被爆出已在今年7月底離職，距其今年4月上任僅3個月，具體離職原因尚不清楚。

《CNBC》最新報導，利伯拉托雷本週二（16日）正式加入OpenAI，擔任該公司業務財務主管，負責管理OpenAI日益飆升的運算與基礎設施支出。

報導指出，利伯拉托雷加入OpenAI，被視為OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與馬斯克（Elon Musk）之間競爭白熱化的最新信號。奧特曼和馬斯克2人曾是好友，並於2015年共同創辦OpenAI，如今卻因公司營利化方向與控制權問題對簿公堂。

