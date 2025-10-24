突破稀土綁架3》鄧溫「陽謀」30年 習收割當武器

中國犧牲環保與鄰居民健康，打造了其全球稀土產業鏈霸主地位。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕1992年，中共前領導人鄧小平南巡講話時，喊出「中東有石油、中國有稀土」，自此稀土被定位為中國國家戰略資源；而學地質出身的前總理溫家寶，在2003至2013年任內更大力發展稀土戰略。也就是說，鄧、溫陽謀「稀土」30年，如今被習近平「收割」當作經濟戰略武器。

1965至1980年代，美國加州帕斯山礦（Mountain Pass），曾是全球主要稀土供應來源，後因無法與中國低價競爭，且2000年初爆發環境污染事故，於2002年關閉了冶煉加工業務且隨後停產，美國自此幾乎完全退出稀土加工領域。

因輕稀土開採到提煉過程，會產生放射性廢棄物等，而重稀土提取稀土需要大量酸性溶液，也會污染礦山周邊河流與土壤，中國以嚴重破壞環境和損害健康為代價，建立了稀土大國地位；但美國卻過分相信全球化機制，誤認可從中國獲得穩定且低價的稀土供應，如今遭到威脅。也就是美國保留了礦山，卻失去了供應鏈關鍵的中游分離和冶煉能力，將主導權拱手讓給了中國。

