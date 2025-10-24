突破稀土綁架4》日抗中是典範 降低近半依賴

日本在太平洋珊瑚環礁南鳥島（Minami-Torishima Island）附近海域，開採深海泥漿中的稀土。（取自網路）

〔記者高嘉和／綜合報導〕2010年因釣魚台主權爭議，日本是第一個被中國威脅停供稀土的國家，自此積極推動供應鏈多元化、技術創新和減量化，對中國進口的稀土比例從當時高達9成以上降至目前僅約58％，顯著提高了供應鏈的韌性。

與美國「失而求復」不同，日本在稀土供應鏈中主要集中在下游高階應用，且在多元化供應和資源循環處於領先地位；因該國缺乏稀土資源，轉向探勘深海稀土泥（如南鳥島經濟海域），並透過海外投資來強化中游加工與冶煉環節，確保不再被中國威脅。

其中包括通過JOGMEC（日本金屬及能源安全組織）等官方組織投資澳洲Lynas等公司，幫助其在澳洲和馬來西亞建立中國以外的稀土分離和冶煉設施，確保供應鏈的中游環節不被壟斷；日本也在從廢棄電子產品（城市採礦）中回收稀土的技術，創造稀土循環經濟，且投入大量資金研究非稀土材料替代稀土在某些應用中的功能，全面降低對稀土的總體需求。

