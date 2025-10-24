突破稀土綁架1》台灣拚自主化 川普1.0時代就開始

工研院推動國內稀土自主計畫，主要是為「建立戰略儲備」，而非完全取代進口。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對全球地緣政治風險與供應鏈安全挑戰，工研院配合政策啟動稀土自主化技術研發。工研院指出，最早在川普1.0啟動美中貿易戰，政府即委託工研院盤點國內稀土應用產業，但計畫隨地源政治降溫趨緩，直到2023年，政府再度啟動總經費10億元、為期四年的科專計畫，正式推動「稀土自主化」技術。

產學研合作 優化良率與成本

材化所組長曹申表示，工研院第一年已建置稀土研發實驗線，2024年導入純化與循環技術後，可將含稀土資源中約5%的稀土成分提煉至純度99.9%的稀土氧化物與金屬。目前正與國內業者及成大等學研單位合作測試，現階段實驗線作業規模為公斤至數十公斤級，後續將逐步放大至中試與噸級生產，並持續優化良率與成本。

他指出，稀土提煉過程中有5%為有效資源，其餘95%可能是廢棄物，工研院的新製程可望將廢棄物減少約50%、化學品用量減少逾40%、能耗降低20至30%，兼顧環保與能源效率。他也坦言，新製程成本仍是產業關切焦點。外界也推測，國際間非中國供應鏈體系可能會以補貼等方式來抗衡中國在稀土市場的主導地位。

工研院預計明年啟動技術移轉，曹申指出，實際投入稀土提煉研發的時間雖不到兩年，但進度已優於預期。在地緣政治升溫下，預期相關計畫將「加速推進」，力拚在2028年達成政府設定的年產500公斤稀土產能目標。

先建立戰略儲備 聚焦回收再利用

他說明，500公斤的年產量是以國內每年稀土磁石進口量約1500至2000公斤的三分之一作為推估，主要是為「建立戰略儲備」，而非完全取代進口。應用面則優先聚焦於淨零減碳效益高的領域，如IE4等高效工業馬達、節能設備，後續將延伸至電動載具驅動馬達與發電設備，降低進口依賴、強化供應鏈韌性等。

考量台灣本身缺乏稀土礦源，加上上游開採投資成本高、環保負擔重，工研院策略重點將放在「回收再利用」與中下游的精煉、合金化技術上。此外，為提升回收再利用的品質與取得量體，也會與環境部合作，推動將國內含稀土與稀有金屬的廢棄資源轉化為「城市礦」的新料源，建立多元且穩定的自主供應體系。

曹申補充，目前稀土顯性用途仍以磁鐵與磁石為主，也就是馬達核心材料，隨著電動車與風力機需求增加，市場應用持續擴大。至於半導體領域，稀土主要應用於半導體製程設備中，對台灣屬於間接影響範疇。

