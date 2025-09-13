晴時多雲

台積電最「積蜜」！廠區蜜蜂愛定居、蜂蜜釀成伴手禮

2025/09/13 13:14

台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」，這就是台積電在友善生態與社會共融的努力成果。（台積電提供）台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」，這就是台積電在友善生態與社會共融的努力成果。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）資深副總、也是公司ESG委員會主席何麗梅指出，台積電推動綠色製造與生態共融，今年是成果很豐碩的一年，她舉例友善生態環境引發出員工熱情，也吸引很多的蜜蜂到廠區居住，台積電員工一不做二不休，竟然跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」，這就是台積電在友善生態與社會共融的努力成果。

台積電的作法是在新廠規劃設計階段納入生態考量，藉由環境調查鑑別適地適性的四季植栽種類，積極營造良好的環境，並加強復育紅皮書中的植物。去年因對環境友善的養護經營方式，成功吸引蜜蜂於廠區安居；公司進一步與在地蜂農及東海大學合作，順利產出專屬台積電的蜂蜜伴手禮並取名為「積蜜」。

何麗梅說，她以前總認為蜜蜂有什麼了不起，可是多年前，她住到鄉下之後，就了解蜜蜂對維持生態平衡很重要，因為如果我們把環境破壞了，蜜蜂不能生存，農業會出大問題，包括水果不會結果子、蔬菜會長不好，農業發生很大的問題時會影響到民生，進而會影響到社會，所以蜜蜂是一個很重要的觀察指標。

何麗梅並認為，「一家企業若能把本業經營好，就是最好的ESG」。因為本業經營好是ESG的所有基礎，一家成功的企業才會有豐沛的資源與動能，可以長期且有系統、有效投入永續發展 ，積極與與內外利害關係人連結合作，形成社會正向價值。

何麗梅昨參與2025亞太永續博覽會「永續×成長論壇」，分享14年前，台積電創辦人張忠謀隨身拿出一張紙，清楚畫出表，表的橫軸寫著「我們在哪一方面可以對社會有貢獻」，縱軸寫「我們要做什麼事情才可以對社會有貢獻」，這張表也是台積電ESG的起源，把台積電永續的DNA一點一滴地札進公司日常的營運當中。

何麗梅說，2011年台積電成立ESG委員會，她擔任委員會的主席，2019年成立ESG指導委員會由董事長領導，各個主管擔任委員，在這個委員會當中，大家一起制定很多中長期目標及一些策略，例如淨零排碳、RE100、聚焦9個聯合國的SDG，綜合成五大面向，包括綠色製造、建立責任供應鏈、打造健康共融市場、培育人才及關懷弱勢，成為全公司上下一致共同的方向，也是台積電在ESG的關注點。

何麗梅表示，ESG代表環境、社會、治理，但她最喜歡「ESG是社會與公司的營業許可證」這定義，ESG強調企業跟利害關係人要共好，儘管近幾年規範越來越多，但ESG不只是善盡企業的社會責任，透過推動ESG，努力做減碳節能、愛護環境、強化公司治理、注重人權，越能吸人才與與留任人才、降低營運風險，並滿足客戶的需求，創造本業的成功，就更有能力照顧員工、供應商與回饋股東，也更有資源關懷弱勢，貢獻稅收給國家，促進國家經濟。一連串的正循環，等於將責任變成長期競爭力，她相信ESG在快速變化的經營環境當中，是促進企業永續發展的一個非常重要的進階模式。

何麗梅表示，台積電除了在科技上的不斷進步，在永續的發展面也是不遺餘力，有很多的綠色的創新，多年來已做出一些成績，她分享大家共同關心的三個領域，包括水資源管理、循環經濟、生態與社會共融。

在水資源管理方面，她說，台積電一滴水用3.5次，因為對半導體而言，水資源是非常關鍵的命脈，台積電已建構一套生生不息的入水模式，每一個新廠都有相當高的水回收率循環，12吋廠都達90%以上，她以台積電南科再生水廠為例，再生水廠改變以前依賴傳統水源，製程用水回收率至少都達85%以上。到目前為止，台積電再生水的替代率是17%，預計到2030年將達60%，這是台積電對水資源的建設堅定的承諾。

在循環經濟，何麗梅表示，台積電希望將廢棄物變成寶物，各地的晶圓廠都透過源頭減量，在生產的過程當中想辦法減量，把廢棄物的產生降到最低，更將資源發揮到極致，目前全球廠區的廢棄物回收率是97%，台灣廠區需掩埋的廢棄物不到1%，台積電在台中科學園區建立零廢棄製造中心是台灣第一座資源循環場域，跟好幾個供應商合作，透過一套從所未見的行動模式，成功的將廢棄物轉化為高價值的再生材料，包含電子級的原物料。

她指出，台積電的目標是希望能夠在台灣半導體產業當中全面運用，這樣就可降低原物料開發的需求，也可以減少廢棄物的產生，在過程當中也請求政府打通很多適法性的問題，為國內循環經濟的發展帶來奇蹟。

在生態共融與社會關懷方面，何麗梅表示，台積電的綠色製造要做到企業發展與生態可共融，今年是成果豐碩的一年，例如很多廠區復育螢火蟲，在中科能復育出一種瀕臨絕種的魚類巴氏銀鮈，已少量在台積電廠區的河川當中復育，台積電晶圓廠堪稱是一個瀕臨絕種動物的家。還有不可思議將台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，這就是伴手禮「積蜜」由來。除了環境以外，台積電也透過慈善基金會、文教基金會支持社會和社區的共好。

