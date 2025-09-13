國內第一家！台積電連運動會也導入ISO永續認證

台積電董事長魏哲家去年首度主持台積電運動會笑「等了26年」，宣布基層員工每人發2萬。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）深化ESG，不僅經營重視永續發展，連舉辦運動會也升級永續效益，導入「ISO 20121活動永續性管理系統」，成為國內第一家以運動會名義通過ISO 20121活動管理標準的企業。業界熟悉運動賽事的人士指出，運動會要達永續認證其實非常困難，台積電竟然也做到了，不愧被稱為「護國神山」的公司。

台積電運動會導入「ISO 20121活動永續性管理系統」，並制定《活動永續發展政策》，今年進入第3年，以「綠色能源、友善消費、減廢減碳、理念推動、循環再用、安全控管」6大構面為主軸，在運動會中推動落實各項永續性作為，發揮活動永續發展價值，並已通過驗證。

在綠色能源方面，設置專用輸電網取代柴油發電機供電，導入再生能源供應周邊活動用電；友善消費面，邀請公益團體、在地小農設攤、促進交流資源、開發專屬APP鼓勵電子支付，落實無紙化消費，採購友善環境的贈禮，體現永續精神；減費減碳面，設立資源回收站、以可回升材質設設計製作物，硬體裝潢零廢棄、提倡搭乘公共運具及共乘與增加電動巴士接駁數量等；理念推動包括以踩動腳踏車創造綠能開場，取代徑賽鳴槍儀式；循環利用例如以循環材質製作活動獎牌與收納盒；安全控管面施工前與施工中執行風險鑑別、合規查驗，強化園遊會安全防護意識並確保飲食衛生品質等。

台積電表示，聯合國「2030永續發展議程」將運動視為永續發展的重要推動力，公司也視運動為傳達及實踐永續精神的媒介，為接軌國際標準，台積電成立「ISO 20121活動永續管理系統推動委員會」，從運動會活動籌備至結束全程考量利害關係人關注的議題，並以規畫、執行、查核、行動（PDCA）的原則落實持續改善，提升永續績效。

此外，為鼓勵參與者認識不同的永續議題，運動會並設置ESG攤位並邀請不同類型的攤商參與，包括在地友善耕作小農、慈善機構、社企流等，之前還邀請包括台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊，透過多元體驗形式引導參與者瞭解循環包材、海洋生態保育及機器人教育推廣，提升愛護環境、關懷社會的認知與行動。

台積電表示，公司以「提升社會」的ESG願景自期，將持續開拓更多元的永續創新模式，除了在運動會落實ISO 20121活動管理標準，也將會擴大導入家庭日、運動季賽事等不同類型活動，並鼓勵其他企業夥伴及供應鏈加入、延伸永續發展影響力，同創共好。

