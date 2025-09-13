晴時多雲

獨家》張忠謀每年最興奮的一天 台積電運動會11/8舉行

2025/09/13 09:52

台積電去年運動會，創辦人張忠謀致詞表示，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地。（資料照）台積電去年運動會，創辦人張忠謀致詞表示，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電今年運動會預計11月8日（星期六）舉行，延續去年，將邀請創辦人張忠謀回來參加，老台積人包括聯發科聯發科執行長蔡力行、宏碁電腦董事長陳俊聖、前台灣大哥大總經理暨執行長張孝威等老台積人，也受邀參與盛會。

今年營收估破3.75兆 再創新高

台積電今年營運將是再創奇蹟與破紀錄的一年，今年前8月營收累計達2.43兆元、年增37.1%，全年營收預估年增3成，推估將超過3.75兆元，營運表現將再創新高。

張忠謀去年與夫人張淑芬回台積電參加運動會，員工夾道熱烈歡迎，他還花了近半小時，走操場一圈向各區隊的員工致意，他致詞還特別強調運動會是他一年中最興奮的一天。

面對地緣政治，張忠謀也指出，「這5年來，台積電已真正成為兵家必爭之地」，「面對這個挑戰，台積電有優秀團隊，深信台積電必能接受挑戰並能成功，再創奇蹟」。今年台積電營運果真如張忠謀預言，成功克服挑戰並再創奇蹟。但面對今年川普掀起全球關稅戰，張忠謀尚未對外公開發表相關談話，今年台積運動會上，他會致詞些什麼，預期將受矚目。

去年是魏哲家首度以董事長身分主持台積電運動會，他幽默地說「等了26年才能站在主席台」；為了犒賞員工的辛勞，台積電去年對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，每人2萬元，年增達25％，今年會不會加碼也將是外界關注焦點。

國內第一家！台積電連運動會也導入ISO永續認證

