除了輝達！外媒點名「2檔半導體股」在2026年值得買進 台積電上榜

《The Motley Fool》點名2026年值得買的兩支超級半導體股票。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，輝達目前是全球市值最高的公司，同時也是AI晶片市場的絕對領導者，它的股價漲幅幾乎與整體半導體指數持平，儘管輝達2026年仍可能持續上漲，但高昂的估值或許會成為壓力。然而，報導指出，投資人若想繼續抓住半導體產業的成長契機，還有其他潛力股可供選擇，以下2家企業，可能在2026年及未來幾年，股價表現超越輝達。

1.ASML

ASML是全球半導體產業的關鍵齒輪。這家荷蘭公司製造先進晶片生產所需的設備，正是輝達用於AI資料中心、電腦與智慧型手機等應用晶片的核心製程工具。ASML在極紫外光（EUV）微影技術領域幾乎壟斷市場。EUV設備被晶圓代工廠與晶片製造商用來生產先進製程晶片。採用更小製程節點的晶片能在更小的面積內容納更多電晶體，使電子移動距離更短、速度更快，從而大幅提升運算效能。

請繼續往下閱讀...

此外，電子移動距離縮短也意味著產生的熱量更少、能效更高。這正是AI運算對晶片需求中最重要的特性之一，因此，ASML的設備需求正以驚人速度增長。2025年第三季，ASML新訂單達到54億歐元，是去年同期的2倍多，主要受先進製程設備需求強勁推動。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預測，至2028年，用於先進晶片製造的設備年度資本支出將超過500億美元，相較於去年的260億美元成長近一倍。這意味著ASML的獲利成長幅度可能遠超過分析師預估的2026年5%。

作為對比，ASML今年的獲利預計成長28%。隨著訂單量持續上升與整體半導體設備市場前景樂觀，ASML有望在2026年再度上演強勁成長，推動股價長期上揚。

2.台積電（TSMC）

全球最大的晶圓代工廠台積電，是全球半導體生態系不可或缺的一環。台積電為無晶圓晶片設計公司（如輝達）以及整合型晶片製造商（IDMs）代工生產晶片，使用的正是ASML等公司提供的先進製程設備。台積電預計2025年資本支出410億美元中，有高達70%將投入先進製程技術。

換言之，ASML提供製造先進晶片的「工具」，而台積電則是將這些工具投入量產、創造價值的主角，並且在晶圓代工市場建立了穩固的領先地位。

根據市調機構Counterpoint，台積電2025年第二季在「晶圓代工2.0」市場中市占率達38%，較去年同期增加7個百分點。更令人矚目的是，台積電貢獻了該市場年成長營收的75%。這主要歸功於其3奈米、4奈米與5奈米先進製程的強勁需求。這些晶片被蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、超微（AMD）、輝達、博通（Broadcom）等公司廣泛使用，不僅支撐AI資料中心，也推動智慧手機與個人電腦的發展。

台積電的市占率成長速度超出預期。IDC原預測台積電將在2025年底達到37%的市占率，但實際上提早實現。隨著2026年推出更先進製程節點，市占率有望進一步攀升。憑藉這種市場地位，台積電擁有強大的定價能力。公司預計明年將調漲先進製程晶圓價格5%至10%。此外，隨著雲端與AI巨頭因龐大訂單積壓而加快建設資料中心、部署更多AI晶片，台積電出貨量也有望大幅提升。

種種跡象顯示，台積電的獲利成長可望延續至2026年。分析師預估，台積電2025年營收將成長47%，2026年可能放緩至20%；但實際情況或許不然。台積電近日已將2025年營收成長預期由30%上調至35%區間，結合整體半導體產業的強勁動能，台積電極有可能在明年再度交出亮眼成績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法