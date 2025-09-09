晴時多雲

廣越出貨動能強勁 8月營收創單月新高

2025/09/09 14:38

廣越董事長吳朝筆認為，公司在產業整併趨勢下，展現供應韌性的關鍵節點。（記者方韋傑攝）廣越董事長吳朝筆認為，公司在產業整併趨勢下，展現供應韌性的關鍵節點。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠商廣越（4438）今日公布2025年8月營收。單月合併營收為28.2億元，月增43.9%、年增20.1%，創單月歷史新高，今年前8個月營收累計為123.3億元、年增11.4%，延續穩健成長動能。

廣越8月受惠於品牌客戶訂單成長，出貨暢旺，營收創下歷史新高佳績。前期延後出貨的訂單陸續安排交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均如期進行，法人看好全年美元營收仍有望再創新高。

廣越董事長吳朝筆指出，：過去幾年，公司在製程技術與產地配置上深耕佈局，如今逐步反映在產能調度速度與交期確實度上。「我們不僅是品牌的重要合作夥伴，也是在產業整併趨勢下展現供應韌性的關鍵節點。」

廣越強調，在全球製造環境變化加劇下，穩定供應的價值日益凸顯。公司將持續以資本報酬率（ROE）作為核心指標，推動組織效率與資源配置優化，鞏固長期營運體質。

