金管會開罰國泰、新光2家投信各60萬 基金經理人停止執業半年

金管會開罰國泰投信、新光投信60萬罰單，至於國泰投信前基金經理人部分，裁罰停止執業6個月。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又開罰了！金管會今天對國泰投信與新光投信兩家公司祭出罰單。首先是國泰投信以帳號留言之廣告內容強調報酬率，使人誤信能保證本金之安全或保證獲利，另外，國泰投信蔡姓前基金經理人，涉及利用人頭戶炒作基金股票；其次，新光投信則是提供媒體涉及基金促銷之新聞稿內容，有使人誤信保證獲利及投資績效預測之情事。對此，金管會分別開罰國泰投信、新光投信60萬罰單，至於國泰投信前基金經理人部分，裁罰停止執業6個月。

在國泰投信方面，可分為兩大部分，第一是經查，國泰投信委由網路行銷公司進行網路論壇輿論操作，以帳號留言之廣告內容強調報酬率，有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利，已違反投信相關管理法令。第二，國泰投信蔡姓前基金經理人於擔任基金經理人期間，有利用他人帳戶買賣與公司經理之基金帳戶相同個股，且未向公司申報個人交易之情事，已違反相關管理法令。

就處分結果，依投信投顧法第102條規定，對國泰投信處以「糾正」，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，對國泰投信處罰鍰新臺幣60萬元。至於第二項違反事項，金管會經審酌違失情節，依投信投顧法第104條規定，命令國泰投信停止前蔡姓基金經理人6個月執行業務。

此外，在新光投信方面，金管會表示，根據新光投信提供媒體涉及基金促銷之新聞稿內容，有使人誤信保證獲利及投資績效預測之情事，已違反投信相關管理法令，因此，金管會依投信投顧法第102條規定，處以「糾正」，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，處罰鍰新臺幣60萬元。

