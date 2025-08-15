晴時多雲

2024年所得差距6.14倍 略增0.02倍

2025/08/15 18:56

2024年所得差距6.14倍。（示意圖，資料照）2024年所得差距6.14倍。（示意圖，資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布「家庭收支調查」，2024年家庭可支配所得最高20%與最低20%，所得差距6.14倍，較2023年略增0.02倍。主計總處官員表示，去年經濟穩健成長，整體所得水平拉高，高所得組增幅高於低所得組，使得所得差距略擴大。

主計總處調查，2024年全體家庭所得總額計13兆7049億元、年增4.1％；每戶可支配所得平均數116.5萬元、年增2.5％，每人平均數41.9萬元、年增2.9％。若以中位數衡量，2024年每戶可支配所得中位數98.5萬元、年增2.5％，每人中位數為35.6萬元、年增1.8％。

若按可支配所得高低將戶數分為5組，2024年所得最高20％家庭每戶235.7萬元、年增2.4％，最低20％家庭每戶38.4萬元、年增2.2％，差距6.14倍，較2023年略增0.02倍；吉尼係數0.341，較2023年微增0.001。

