晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應對等關稅衝擊 僑委會海外信保基金開辦30萬美元紓困專案

2025/08/12 12:32

因應對等關稅衝擊，僑委會委員長徐佳青今召開記者會，說明海外信用保證基金開辦紓困保證專案事宜。（記者陳逸寬攝）因應對等關稅衝擊，僑委會委員長徐佳青今召開記者會，說明海外信用保證基金開辦紓困保證專案事宜。（記者陳逸寬攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對等關稅影響海外僑台商企業，為減緩海外僑台商中小企業受到的衝擊。僑委會海外信用保證基金開辦紓困保證專案，委員長徐佳青今說明，企業只要提供財報證明受到對等關稅影響導致輸美營收衰退達10％，就可以申請最高30萬美元的專案貸款保證。

針對海外信用保證基金紓困保證專案，海外信保基金董事長林寶惜今說明相關申請資格及條件。（記者陳逸寬攝）針對海外信用保證基金紓困保證專案，海外信保基金董事長林寶惜今說明相關申請資格及條件。（記者陳逸寬攝）

徐佳青表示，海外信保基金是針對已經在海外的台商的保證機制，面對對等關稅等變局，海外台商無需惶恐，政府會盡力協助大家，在資金與人才部分繼續提供相關援助。

僑委會指出，海外信用保證基金紓困保證專案，針對直接或間接因受對等關稅影響致營業額減少10%的僑台商企業，提供貸款額度最高30萬美元的專案貸款保證，保證成數9成、保證期間最長6年，僑委會並將補貼最長3年的保證手續費及最長6個月的部分利息，申請期限為專案生效起1年內，新專案預計於9月中旬正式實施。

申請資格方面，海外信保基金董事長林寶惜說明，只要提供財務報表證明近3年輸美實績營收衰退10％，且股東一半以上是台灣人或有華僑身份的台僑商企業，就可以申請，不計輸美佔營業額多少。

另外，僑委會也宣布，考量物價上漲、對等關稅等因素，海外信用保證基金也調整全球同一經濟利害關係人之授信額度，由最高200萬美元提升至最高300萬美元，預計9月中旬開始實施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財