因應對等關稅衝擊 僑委會海外信保基金開辦30萬美元紓困專案

因應對等關稅衝擊，僑委會委員長徐佳青今召開記者會，說明海外信用保證基金開辦紓困保證專案事宜。（記者陳逸寬攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對等關稅影響海外僑台商企業，為減緩海外僑台商中小企業受到的衝擊。僑委會海外信用保證基金開辦紓困保證專案，委員長徐佳青今說明，企業只要提供財報證明受到對等關稅影響導致輸美營收衰退達10％，就可以申請最高30萬美元的專案貸款保證。

針對海外信用保證基金紓困保證專案，海外信保基金董事長林寶惜今說明相關申請資格及條件。（記者陳逸寬攝）

徐佳青表示，海外信保基金是針對已經在海外的台商的保證機制，面對對等關稅等變局，海外台商無需惶恐，政府會盡力協助大家，在資金與人才部分繼續提供相關援助。

請繼續往下閱讀...

僑委會指出，海外信用保證基金紓困保證專案，針對直接或間接因受對等關稅影響致營業額減少10%的僑台商企業，提供貸款額度最高30萬美元的專案貸款保證，保證成數9成、保證期間最長6年，僑委會並將補貼最長3年的保證手續費及最長6個月的部分利息，申請期限為專案生效起1年內，新專案預計於9月中旬正式實施。

申請資格方面，海外信保基金董事長林寶惜說明，只要提供財務報表證明近3年輸美實績營收衰退10％，且股東一半以上是台灣人或有華僑身份的台僑商企業，就可以申請，不計輸美佔營業額多少。

另外，僑委會也宣布，考量物價上漲、對等關稅等因素，海外信用保證基金也調整全球同一經濟利害關係人之授信額度，由最高200萬美元提升至最高300萬美元，預計9月中旬開始實施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法