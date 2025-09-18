英特爾吞輝達大補丸股價飆漲25％ AMD憔悴

輝達入股英特爾，激勵英特爾股價大漲。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會宣布降息一碼，加上輝達19日宣布斥資50億美元（約台幣1500億）入股英特爾，美股19日開高，英特爾盤中也大漲25%，台積電ADR及AMD盤前曾因輝達入股英特爾而呈現下挫走勢，開盤後，台積電ADR翻紅，AMD獨憔悴。

Fed昨天降息1碼後，輝達週四（19日）盤前宣布將投資50億美元入股英特爾，使華爾街股市主要指數今天開高。

請繼續往下閱讀...

台北時間19日晚間10點20分，道瓊上漲229點，報46247點；那斯達克上漲251點，報22513點，標普500指數漲49點，報6650點。

盤面上最受到關注的個股就是英特爾，該公司吃了輝達入股的大補丸，盤前曾飆漲30%，開盤後也呈現暴漲走勢，盤中漲幅超過25%。

由於輝達目前高階產品都在台積電代工，投資入股英特爾，雙方合作關係會不會產生變數，備受市場關注，英特爾競爭對手AMD也可能在資料中心市場受到衝擊。此消息造成台積電ADR盤前一度承壓，但開盤後翻紅，上漲0.52%；AMD則呈現大跌走勢，盤中跌幅一度達到3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法