LTN經濟通》巴菲特人走茶涼？食品巨頭再度分裂

2025/09/19 07:00

分拆後，其中一家公司將專注於快速成長的業務，例如醬料、抹醬和可常溫保存的食品。（法新社資料照）分拆後，其中一家公司將專注於快速成長的業務，例如醬料、抹醬和可常溫保存的食品。（法新社資料照）

卡夫亨氏（Kraft Heinz）將一分為二

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）在9月初公佈重磅消息，宣佈將分拆為2家獨立的上市公司，轟動一時的460億美元（約新台幣1.39兆元）的合併案經過十年時間，再次走向分家。

新公司預計一家將專注於快速成長的業務，例如醬料、抹醬和可常溫保存的食品，旗下品牌包括亨氏（Heinz）、菲力（Philadelphia）和卡夫起司通心粉，以2024年表現來看，這家公司淨銷售額約154億美元（約新台幣4673.13億元），其中約75％來自醬料、抹醬和調味料。

另一家公司則預計專注於食品雜貨和外出食品等業務，卡夫亨氏表示，第2家新公司將是「北美主食組合」，包括奧斯卡．邁耶（Oscar Mayer）、卡夫切片起司（Kraft Singles）和可午餐（Lunchables）等品牌，淨銷售額約為104億美元（約新台幣3155.88億元）。

卡夫亨氏執行長帕特西奧（Miguel Patricio）在聲明中表示，卡夫亨氏旗下的品牌都是具代表性且備受喜愛的品牌，但以目前架構的複雜性，使得公司在有效配置資本、確定優先事項，以及在最具前景的領域要擴大規模變得頗具挑戰。透過分拆成兩家公司，將可以適當的分配關注度和資源，進而釋放每個品牌的潛力，並為股東創造更高的價值。

卡夫亨氏在9月初公佈重磅消息，宣佈將分拆為2家獨立的上市公司。（法新社資料照）卡夫亨氏在9月初公佈重磅消息，宣佈將分拆為2家獨立的上市公司。（法新社資料照）

巴菲特撮合 2015年卡夫食品與亨氏合併

2015年，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）與私募股權公司3G資本（3G Capital）合作，推動卡夫食品與亨氏合併，這次備受矚目的合併將數十個代表性的包裝食品品牌整合在一起，打造出北美第3大食品公司。

合併後的公司迅速採取行動削減支出，以提升利潤，但幾年後，公司市值迅速縮水，自2015年合併截至今年8月底，卡夫亨氏股價已下跌約70％，公司市值跌至330億美元（約新台幣1兆元）。從業績表現來看，卡夫亨氏最近1季的銷售額降了1.9％，這是該公司連續第7季下滑。

在卡夫亨氏陷入困境期間，3G資本曾多次定期減持股份，最終在2023年悄悄退出。波克夏海瑟威則是自2015年兩家公司合併以來就沒動過持股。

卡夫亨氏預計將在2026下半年完成分拆，公司表示，董事會正在努力物色領導其全球業務的潛在候選人。卡夫亨氏也補充，目前位於匹茲堡和芝加哥的總部暫時沒有搬遷的計劃。

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威是卡夫亨氏的最大股東，持股比例超過27％。（路透資料照）股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威是卡夫亨氏的最大股東，持股比例超過27％。（路透資料照）

合併導致衰退 巴菲特認錯

波克夏海瑟威是卡夫亨氏的最大股東，持股比例超過27％，即使其他投資人對卡夫亨氏失去信心，巴菲特始終支持該公司。但在2019年，卡夫亨氏收到美國證券交易委員會（SEC）的傳票，涉及其會計政策和內部操縱。在經過災難的一季之後，巴菲特也承認，波克夏為卡夫亨氏付出太多代價。

今年5月，波克夏海瑟威的2名代表辭去了卡夫亨氏董事會的職務，這代表波克夏海瑟威不再擁有任何席次。

隨著這家公司即將再度一分為二，巴菲特坦言，自己不知道手中持股未來的走向。巴菲特表示，十年前覺得，只要把這兩者結合再一起，前景就會很好，但如果誠實地看待這件事，就會發現目前正發生的事情並不令人欽佩。

巴菲特稱，合併或許不是一個好主意，但他也認為，分拆公司並不能解決問題。巴菲特也提到，今年底將接班的新任執行長阿貝爾（Greg Abel）同樣對卡夫亨氏感到失望。但巴菲特也強調，自己不會主動尋求阻止卡夫亨氏分拆。

自疫情爆發以來，整個包裝食品產業的銷售額都急遽下滑，與所有大型食品公司一樣，卡夫亨氏面臨著通膨的壓力。（路透資料照）自疫情爆發以來，整個包裝食品產業的銷售額都急遽下滑，與所有大型食品公司一樣，卡夫亨氏面臨著通膨的壓力。（路透資料照）

健康意識興起 加工食品消費弱化

與所有大型食品公司一樣，卡夫亨氏面臨通膨的壓力，消費者開始紛紛減少支出，或是轉而選擇替代商品，另外，減肥藥物的興起，損害了市場對於零食的需求。與此同時，食品公司也面臨政府當局的施壓，要求去除人工香料和其他添加劑。因此，卡夫亨氏在今年6月宣佈，旗下全品牌將不再使用任何人工色素。

美國銀行（BofA）分析師加爾博（Peter Galbo）表示，自疫情爆發以來，整個包裝食品產業的銷售額都急遽下滑，但卡夫亨氏特別值得注意的是他幾乎所有類別的產品都受到了影響。這是因為卡夫亨氏未能跟上消費者的口味，像是卡夫起司通心粉、可午餐等許多品牌，已經不再受到那些尋求更健康、有機食品的消費者青睞。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）推動「讓美國再次健康（MAHA）」運動，將糖尿病、肥胖等兒童慢性病歸咎於食品當中的人工成份，這對於旗下擁有奧斯卡．邁耶熱狗、卡夫切片起司、傑樂（Jell-O）果凍甜點系列等商品的卡夫亨氏構成了新的威脅。

前員工表示，卡夫亨是錯過了滿足人們對於更少防腐劑、人工成份等新需求的機會，例如不含高果糖糖漿的番茄醬，而他們也不相信透過成本高昂、可能具風險的行動改變代表性的品牌能夠提升銷售量。

卡夫食品與亨氏在2015年合併，成為北美第3大食品公司。（美聯社資料照）卡夫食品與亨氏在2015年合併，成為北美第3大食品公司。（美聯社資料照）

分拆費用3億美元

卡夫亨氏預估，分拆成兩家公司將花費3億美元（約新台幣91億元），外媒指出，巴菲特並不喜歡這項決定，且分拆的行動預計將花費1年的時間才能完成，認為分拆不僅花錢還浪費時間，市場也不看好這項分拆計劃。

分析師費雷迪（Nicholas Fereday）直言，分拆後的卡夫亨氏前景依然黯淡。他們分手的事時不會改變任何事情，不會解釋他們將如何為公司注入活力、熱情和清晰度。

Emarketer分析師戴維特肯安（Suzy Davidkhanian）指出，對於投資者來說，此舉可能在短期內釋放價值，但執行風險也顯而易見，除非兩家公司都投資創新，並抵禦自有品牌的侵害，否則分拆可能只會帶來暫時的提升。

