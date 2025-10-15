看好台灣！IMF上修我最新經濟成長率超越全球

IMF報告將台灣2025年經濟成長率預估值上調至3.7%。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）最新報告顯示，由於關稅衝擊和金融情勢較原先預期溫和，調高今年全球經濟成長率的預測至3.2%，同時將台灣2025年經濟成長率預估值上調至3.7%，顯示台灣出口與AI投資熱潮支撐表現優於區域平均。

IMF在最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中，預估台灣今年實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.7%，高於4月春季報告預估的2.9%；2026年預估值則從4月的2.5%下修至2.1%。

請繼續往下閱讀...

報告指出，台灣今年的消費者物價年增率預估為1.7%，略低於春季預測的1.8%；明年通膨率維持1.6%不變；勞動市場方面，預估台灣今、明兩年的失業率都將穩定在3.4%水準。

根據《路透》報導，IMF在最新報告中指出，近期美國與部分主要經濟體簽署貿易協議，避免讓美國總統川普（Donald Trump）原先威脅的大規模關稅成真，且對方幾乎未採取報復措施，促使IMF自4月以來第2度調高全球成長預測。

IMF現在預估2025年全球實質GDP成長率為3.2%，高於7月預測的3.0%，也優於4月預估的2.8%，預期2026年全球經濟成長率仍為3.1%，與7月預測持平，但IMF警告，若川普重啟美中貿易戰，可能造成全球產出顯著減緩。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，除了關稅稅率低於預期，全球經濟也受惠於民間企業靈活布局、提前進口且迅速調整供應鏈，以及歐洲與中國推出財政刺激、美元走弱、人工智慧（AI）投資熱潮等趨勢。

古林查斯說：「整體情況比我們想像的好，但仍不如理想，也比1年前悲觀。」

根據IMF基本預測，美國經濟前景依然強韌，2025年成長率預估將達2.0%，較7月預測的1.9%略微上修。2026年美國GDP成長率預期為2.1%，同樣比7月稍有提升，但仍低於2024年2.8%的水準。

歐元區方面，受德國財政擴張與西班牙強勁內需支撐，預測將小幅增加，從7月預估的1.0%上修至1.2%。

日本2025年成長率則預估顯著提升至1.1%，高於7月預測的0.7%；預期2026年成長率將回落至0.6%，但仍比7月預測時高出0.1個百分點。

IMF對中國成長的預測則維持不變，預估2025年為4.8%，主因出口增加，但指出這可能難以持續；2026年預估成長率則為4.2%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法