緩解房貸排撥現象 央行祭兩措施因應

2025/09/19 07:25

緩解房貸排撥現象 央行祭兩措施因應央行總裁楊金龍表示，央行將透過公開市場操作方式，釋出資金，同時提供銀行自主管理不動產貸款的彈性調整空間。
（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日理監事會議雖決議利率維持不動，未隨美國降息，也沒有調降銀行存款準備率，並維持房市管制措施不變，但因應傳統產業受到關稅政策衝擊以及房貸排撥現象，央行總裁楊金龍表示，央行將透過公開市場操作方式，釋出資金，同時提供銀行自主管理不動產貸款的彈性調整空間。

楊金龍表示，利率決策需考量「整體」經濟發展情況，目前台灣面臨的是產業M型化現象，今年以來資通訊產品出口表現暢旺帶動台灣經濟表現優於預期，但傳統產業受到中國產能過剩以及美國關稅衝擊，表現疲弱，且減班休息人數增加，考量不同產業經營情勢差異大，加上今年以來因銀行受理新青安貸款案件多，民眾申請房貸排撥現象仍待解決。

央行不降息，但採取兩措施以營造充裕的資金環境。首先，央行將透過公開市場操作，釋出資金。

楊金龍說，相較於業者呼籲調降銀行存款準備率，央行公開市場操作，比如減發定存單（NCD），或NCD到期不續發，更具釋出資金「主動權」，且此種公開操作可每日進行，迅速調節市場資金，更有「機動性」。

另外，央行去年8月道德勸說，請銀行提出為期一年（去年第四季至今年第四季）的自主管理不動產貸款，若優先承作無自用住宅購屋及都更危老重建案件等配合政府政策的貸款，未達自訂控管目標者，央行自第二季起已給予銀行自主彈性調整空間，下半年也將照此原則辦理。

楊金龍也指出今年以來房貸排播現象遲遲未能緩解主因公股銀行受理新青安貸款案件多，導致其在銀行法第72條之2的比率持續居高，這也是銀行不動產貸款集中度緩降的原因。

根據央行統計，今年8月底全體國銀不動產貸款集中度36.71%，較去年8月自主管理不動產貸款前相比，僅降0.77個百分點。其中，8大公股還緩升0.84個百分點，其他銀行下降2.08個百分點，8大公股集中度升主因辦理青安貸款，使不動產集中度計算公式中的分子增加較多緣故。

楊金龍表示，隨金管會宣布銀行法第72之2比率排除新承作的新青安貸款後，應有助於緩解民眾申貸排撥現象，楊也建議公股行庫也可多吸收存款（使銀行法第72之2比率的分母提高），增加承作無自用住宅購屋貸款空間。

因民營銀行在銀行法第72之2比率平均落在25％，相對偏低，楊金龍也拜託民營銀行可以多做無自用住宅者購屋貸款，以協助緩解當前民眾申貸排撥情況。

