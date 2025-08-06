勞動部前進嘉南設置重建防護指揮所 助災民預防石綿危害

洪部長申翰與輔導團前往災區關懷並提供防護包及安全帽，協助落實個人防護（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕丹娜絲颱風造成嘉義、台南等地石綿建材房舍嚴重毀損，為避免災後民眾及作業人員在拆除與清理過程中，暴露於石綿風險，勞動部已前進災區，設置「災後重建防護指揮所」，並於七股、新營、後壁、白河設置4個「災後防護服務站」，針對受災戶屋頂損毀的修繕安全，主動提供宣導、輔導及諮詢服務，協助落實個人防護與作業安全措施。

勞動部長洪申翰指出，勞動部數周前即開始關注，風災後災區很多的石棉屋散落、被打落，無論是拆除或清運，都可能為作業者、勞工、民眾，造成健康的風險，勞動部已於7月25日發布《因應災後石綿屋瓦浪板拆除清理作業危害預防處理原則》，作業人員應至少配戴N95等級以上防塵口罩，並搭配護目鏡、防護手套、工作服、防護鞋等個人防護裝備；若從事屋頂作業，也應落實墜落防範措施，以確保整體作業安全。

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職安署表示，石綿是一級致癌物，在屋瓦浪板的拆除與重建過程中，應守住安全底線，因應風災後石綿拆除清理作業危害，已啟動災後輔導協助機制，購置6000組石綿防護包，優先於台南市七股區及新營區設立勞動部「災後防護服務站」，提供作業人員防護包及石綿防護諮詢等協助措施，並增設後壁區及白河區兩處防護服務站。勞動部職安署也與地方政府安衛專責人員、工安輔導團、財團法人職業災害預防及重建中心，以及中、南部營造業職業安全衛生促進會組成輔導團前往現場巡查，協助落實個人防護與作業安全措施。

洪申翰指出，勞動部已採購了數千的N95口罩與防護包提供地方政府、公所，發放給民眾或需要的人，如果有一些地方的組織，或者是民眾家戶有需求，歡迎向勞動部現場設置的服務站索取防護物資，若需要輔導團協助，也非常歡迎，勞動部希望民眾能意識到石棉屋對呼吸、健康上的風險。

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