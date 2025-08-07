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LTN經濟通》脫歐險窒息？川普關稅逆勢轉運

2025/08/07 07:00

英國當地時間2020年1月31日晚間11時（台灣時間1日上午7時）正式脫離歐盟。（路透資料照）英國當地時間2020年1月31日晚間11時（台灣時間1日上午7時）正式脫離歐盟。（路透資料照）

 英國2020年脫歐 即遭遇經濟亂流                   

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近美國總統川普近日宣布一連串「對等關稅」政策，全球主要貿易夥伴無一倖免。其中與歐盟達成的新框架協議，對多數歐洲產品課徵15%的輸美關稅，雖較原先威脅的30%為低，但仍在歐洲各大經濟體中引發強烈不滿。相比之下，早一步與美國完成協議的 英國，卻只需承擔10%的稅率，這讓不少分析認為，英國意外成為本輪貿易政策變動下的「關稅贏家」。

英國於2016年6月23日舉行公投，結果英國人民決定脫離歐洲聯盟，歷經3年半時間，英國當地時間2020年1月31日晚間11時（台灣時間1日上午7時）正式脫離歐盟，結束長達47年的歐盟成員國身分。

當時英國首相強生強調，脫歐對英國來說，「是新的開始，而非結束」。但是儘管有預期上的貿易和投資好處，但實際上也面臨了許多挑戰。

英國自2020年脫歐後，經濟前景一直未見樂觀，面臨全球疫情爆發、經濟衰退、烏俄衝突、全球供應鏈混亂等一系列嚴重問題，似乎讓「脫歐」這個光環，正在不斷的褪色。

自2021年初以來，英國通膨壓力持續升溫。（彭博資料照）自2021年初以來，英國通膨壓力持續升溫。（彭博資料照）

脫歐後CPI飆破10% 民眾生活壓力沉重

自2021年初以來，英國通膨壓力持續升溫。當年初消費者物價指數（CPI）年增率僅不到1%，但隨著能源價格飆漲、供應鏈受阻與俄烏戰爭爆發等多重衝擊，物價迅速上揚，2022年7月，英國通膨率更是飆破10.1%。

而當時英國商會（British Chambers of Commerce，BCC）發佈預測顯示，英國經濟將在2022年底前陷入衰退，通膨率將飆升至14%，經濟疲軟將持續至2024年。

雖然2025年通膨降至約2.5%至3%左右，但民眾實質購買力尚未恢復，根據分析， 多數民眾的生活壓力依舊沉重，食物、能源、房貸等成本仍居高不下。

LTN經濟通》脫歐險窒息？川普關稅逆勢轉運英國將成為美歐15%關稅意想不到的大贏家。（法新資料照）

美英貿易協議 讓利英國

而今年4月，美國總統川普宣布全球對等關稅措施，5月他宣布與英國達成首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的許可範圍，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。

根據協議內容顯示，川普豁免英國鋼鋁銷往美國須課25%關稅，英國銷往美國的汽車，頭10萬輛的關稅將從25%降至10%；英國將把部分美國牛肉的進口關稅從20%降至零，英國還將削減乙醇關稅。

但大多數英國商品仍將面臨美國對所有國家所課的10%全球性基準關稅，不過與其他國家相比，英國的低關稅稅率明顯處於較有利的位置。

外媒認為，川普與英國達成協議遠比與其他國家達成協議容易，主要是英美雙方貿易關係相當平衡，不像美國與許多其他國家間則存在大規模貿易逆差。

據美國人口調查與統計局（Census Bureau）的資料，2024年美國對英國的商品貿易順差為119億美元，兩國間的貨貿總額為1480億美元。

貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）就表示，這份協議「對美國幾乎無足輕重，因為美國從英國進口的商品不多，而從歐盟進口的商品進口量幾乎是從英國進口量的9倍」。

且值得注意的是，美英早在2020年啟動自由貿易協定（FTA）談判，前美國貿易代表副代表卡特勒（Wendy Cutler）指出，「美英貿易相對平衡，且早在川普首任期間雙方即已就貿易展開深入對話，英國處於一個相對有利的位置。」

因此，就在川普宣布對歐盟課徵15%的新關稅的消息出來後，「英國成為關稅潛在贏家」的聲浪就出現了。

川普宣布英國10%關稅，比歐盟低。（法新資料照）川普宣布英國10%關稅，比歐盟低。（法新資料照）

英國關稅比歐盟低5%

比起歐盟被課徵15%關稅，英國直接少了歐盟5%的稅率，Investec首席經濟學家Philip Shaw表示：「理論上英國將從中獲益。歐盟 15% 的新關稅，意味著英國對美出口商品相對更便宜，可能促使美國企業轉向英國採購，從而提振英美貿易。」

Lubbock Fine律師事務所德國業務主管奧特曼（Alex Altmann）就指出，更低的關稅將使英國商品對美國消費者更具價格吸引力，進而擠壓歐盟產品的市佔。

但是也有專家認為，美歐最終達成協議，已在一定程度上削弱了英國的潛在優勢。也有分析師曾警告，對美國進口英國商品徵收10%的關稅，可能會進一步削弱英國的商業和消費者信心，因此這份潛在的紅利能否完全兌現，仍存在一些變數。

雖然英國目前關稅10%，但是關於協議中將鋼鐵關稅降為0%的部分，卻因鋼鐵材料原產地的談判陷入僵局，而尚未落實，目前英國鋼鐵出口到美國的關稅仍維持在25%。

圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）

英國鋼鐵業 獲喘息機會

川普在2025年1月20日重新上台不久，旋即宣布對全世界國家課徵25%的鐵鋁關稅，到了6月4日又將鐵鋁關稅拉高到50%，即使英國在現階段保有「較低的」25%鐵鋁關稅，但近年國際鼓吹的減碳壓力下，產業仍嚴重承壓。

不過近日英國政府宣布，歐盟將自8月1日起撤銷對部分英國鋼鐵產品的進口關稅，並恢復配額制度，英國貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，這項配額回復將為英國鋼鐵業者提供更大確定性，有助於企業拓展出口、維繫國際客戶與就業機會，強調這是繼英國政府成功阻止美國對英鋼材徵收最高關稅後，的另1項「正面進展」。

除了與美國關稅為全球最低國家之一之外，近期歐盟恢復英國專屬配額，對英國更是1項「重大利多」。

當前的國際貿易局勢在川普「對等關稅」政策驅動下迅速重塑，對英國而言，雖然脫歐初期帶來的經濟動盪與通膨壓力尚未完全消散，在新一輪關稅中，雖然協議執行細節仍存在變數、鋼鐵關稅尚未完全落地，但英國確實抓住了1次喘息與反彈的契機。

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