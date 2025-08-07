印度慘獲50％關稅帝君下下籤 台廠佈局衝擊一次看

台灣多家業者認為，印度佈局是為了提供客戶「因地制宜」的多元生產方案，不會只是為了美國市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕被形容為「關稅帝君」的美國總統川普以印度進口俄羅斯石油為由祭出重手，對印度產品加徵25%關稅，使總關稅稅率提高至50%，被視為抽中「下下籤」，引發全球供應鏈高度關注，特別是近年積極前往印度設廠的台灣電子代工廠，佈局現況備受市場留意。

根據川普最新說詞，由於印度政府「直接或間接自俄羅斯進口石油」，等同資助俄羅斯的戰爭機器，因此簽署行政命令，針對進口至美國的印度商品加徵額外25%關稅，與先前公布的第一波25%合併計算後，總稅率達到50%。新關稅將於21天後生效，首波25%則自本週四實施。

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此舉也被視為川普對全球「購買俄油」國家的懲罰起手式，這道行政命令同時授權其內閣團隊，調查是否還有其他國家涉及俄油進口，並進一步評估是否應該比照辦理，同樣課徵懲罰性關稅。

外界關注川普此舉是否波及蘋果iPhone的印度製造供應鏈，蘋果預計9月召開秋季新品發表會，旗下iPhone 17系列新機正進入量產爬坡期，此次不排除讓印度代工廠與中國同步生產高階機種。產業人士指出，川普與蘋果執行長庫克可望藉由談妥一系列投資美國的交換條件，讓iPhone被排除在此次印度加稅清單之外，得以倖免於難。

多年來，台灣電子代工大廠為分散美中貿易戰風險，並強化區域供應能力，積極前往印度擴大設廠，包括台達電（2308）、緯創（3231）、和碩（4938），以及全球最大科技集團等業者皆有佈局。目前尚未傳出相關企業中止印度產能擴充行動，而是持續協調世界各地廠區，視情況逐步強化不同市場的服務能力。

長期深耕印度的台灣廠務工程企業指出，台達電目前尚有兩座工廠的擴建計畫等待啟動；而全球最大科技集團則於海得拉巴、邦加羅爾與欽奈等地，持續多點展開專案工程，而台表科（6278）二期廠房預計今年底交付，三期廠位於靠近孟買的古德拉特邦，已進入整頓裝修階段。

此外，威剛（3260）位於印度首都德里的專案也接近完工，和碩與緯創更都選定班加羅擴大營運據點規模。該廠務工程公司以自家業績來看，今年上半的營收表現已較去年同期成長72%，隨著下半年專案交付、工程款入帳，營業額可望進一步成長，顯示台灣電子廠現階段的印度設廠佈局並未出現立即性的停滯情形。

觀察台灣電子代工廠在印度製造的產品類別包括消費性電子、網通、基礎設施等，應用範疇涵蓋智慧製造、智慧城市等領域。多家業者認為，印度佈局是為了提供客戶「因地制宜」的多元生產方案，不會只是為了美國市場，後續將密切留意川普對印度50%關稅課徵細項的確切內容，攜手客戶商討最佳對策。

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