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擺脫對中國依賴！特斯拉與LGES簽1277億電池協議

2025/07/30 12:15

特斯拉與LGES簽1277億電池協議。（彭博）特斯拉與LGES簽1277億電池協議。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕擺脫對中國依賴，特斯拉與韓國LG能源解決方案公司（LGES）簽署43億美元（約新台幣1277億元）電子協議，路透報導，1位知情人士表示，特斯拉正在開發儲能係統電池，受到關稅影響，希望減少對中國進口產品的依賴。

消息人士表示，磷酸鐵鋰（LFP）電池將由LGES位於密西根州的美國工廠供應，由於細節尚未公開，消息人士要求匿名。

LGES週三稍早表示，已簽署1份價值43億美元的合同，將在3年內在全球供應LFP電池，但未透露客戶的具體名稱，及LFP電池是否會用於汽車或儲能係統。

LGES向路透社表示：「根據我們的協議，出於保密義務，我們無法透露客戶的身份。」特斯拉尚未立即回應置評請求。

三星證券高級分析師趙顯烈表示，特斯拉目前從中國進口LFP電池，「但關稅上調使得美國企業從中國進口LFP電池變得越來越困難」。

特斯拉財務長塔內賈（Vaibhav Taneja）今年4月表示，由於關稅問題，公司正在尋求為其儲能業務尋找非中國電池供應商，但這需要時間。

LGES是美國少數幾家LFP電池生產商之一，LFP電池化學領域長期以來一直由中國競爭對手主導，而中國競爭對手在美國市場上的市佔很小。

LGES於5月在其密西根工廠開始生產磷酸鐵鋰電池。該公司表示，正考慮將美國部分電動車電池生產線改造為儲能係統，以應對電動車需求放緩。

LGES表示，合約期限為2027年8月至2030年7月，並包含1項選擇權，可根據與客戶的討論，將合約期限延長至7年，並增加供應量。

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